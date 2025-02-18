SUKIYA母公司進口智利海膽 重金屬鎘超標…退運40公斤

衛福部食藥署今天公布，旗下有SUKIYA和HAMASUSHI等餐飲品牌的台灣善商股份有限公司，從智利進口的冷凍海膽共40公斤，被檢出重金屬鎘含量超標，均已退運或銷毀；另外，陽澄之王有限公司從中國大陸進口的冷凍黃魚，則被檢出動物用藥抗生素，退運或銷毀6080公斤。

食藥署今天公布最先邊境檢驗不合格產品清單，旗下有「すき家 」（SUKIYA）和「はま寿司」（HAMASUSHI）的台灣善商股份有限公司，從智利進口的一批「冷凍海膽」，被檢出每公斤0.5毫克的重金屬鎘，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」不得超過每公斤0.3毫克。

食藥署代理署長林金富表示，本批不合格產品共40公斤，製造廠為PLANTA PRODUCTORA DEL MAR LTDA（PRODEMAR），「台灣善商股份有限公司」在邊境由2％至10％一般抽批查驗，調整為20%至50％加強抽批查驗。

同樣違規的海鮮，還有陽澄之王有限公司從中國大陸輸入的「冰鮮黃魚」，被檢出抗生素動物用藥恩氟喹啉羧酸0.31ppm、西氟沙星0.03ppm，製造廠為FUJIAN D&X FOOD TECHNOLOGY CO., LTD，不合格產品6080公斤全數退運或銷毀，後續對在邊境對進口業者維持監視查驗，100%檢驗動物用藥合格後才可以輸入。

自去年8月10日至今年2月10日報驗332批黃魚，檢驗159批中僅1批不合格，不過近期在後市場發現不合格率偏高，食藥署和農業部漁業署合作。林金富說，去年12月起針對中國大陸進口黃魚採取3個月的監視查驗、100%檢驗合格才能輸入，預計2月底之後會調降邊境查驗頻率。

另外，得興貿易有限公司從日本輸入的嬰兒米餅，共2批均被檢出每公斤0.046毫克的重金屬鎘，製造廠為龜田製菓株式會社龜田工場，案內不符合商品依規定退運或銷毀，鎘於嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品限量為每公斤0.04毫克。

林金富說，近期邊境攔截多批日本米餅，檢驗不合格原因皆為重金屬鎘超標，推測可能是原料背景值較高，種植土地被汙染，如抽驗仍高度違規，會針對製造廠暫停輸入，食藥署曾在2月3日發文請日本提改善措施，日方曾兩度回函說明，後續希望延長期限至2月28日。

食藥署近半年受理日本報驗的嬰兒或幼童用餅乾報驗317批，檢驗不合格批數為12批，不合格率為3.8%，從今年2月18日起至3月17日止，在邊境針對日本報驗的嬰兒或幼童用餅乾採逐批查驗，也就是100%檢驗重金屬鎘合格後才可以輸入。