快訊

罷免潮、氣爆案亂黨主席之路 盧秀燕轉沉默朱立倫續固樁

0050假設配息1元若分割一拆五就變5元？股添樂：答案當然是「不會」

慘了！拍學測答題卷上傳社群稱「考個氣氛」 考生遭撤銷資格

SUKIYA母公司進口智利海膽 重金屬鎘超標…退運40公斤

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
台灣善商股份有限公司，從智利進口的一批「冷凍海膽」，被檢出每公斤0.5毫克的重金屬鎘。圖／食藥署提供
台灣善商股份有限公司，從智利進口的一批「冷凍海膽」，被檢出每公斤0.5毫克的重金屬鎘。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今天公布，旗下有SUKIYA和HAMASUSHI等餐飲品牌的台灣善商股份有限公司，從智利進口的冷凍海膽共40公斤，被檢出重金屬鎘含量超標，均已退運或銷毀；另外，陽澄之王有限公司從中國大陸進口的冷凍黃魚，則被檢出動物用藥抗生素，退運或銷毀6080公斤。

食藥署今天公布最先邊境檢驗不合格產品清單，旗下有「すき家 」（SUKIYA）和「はま寿司」（HAMASUSHI）的台灣善商股份有限公司，從智利進口的一批「冷凍海膽」，被檢出每公斤0.5毫克的重金屬鎘，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」不得超過每公斤0.3毫克。

食藥署代理署長林金富表示，本批不合格產品共40公斤，製造廠為PLANTA PRODUCTORA DEL MAR LTDA（PRODEMAR），「台灣善商股份有限公司」在邊境由2％至10％一般抽批查驗，調整為20%至50％加強抽批查驗。

同樣違規的海鮮，還有陽澄之王有限公司從中國大陸輸入的「冰鮮黃魚」，被檢出抗生素動物用藥恩氟喹啉羧酸0.31ppm、西氟沙星0.03ppm，製造廠為FUJIAN D&X FOOD TECHNOLOGY CO., LTD，不合格產品6080公斤全數退運或銷毀，後續對在邊境對進口業者維持監視查驗，100%檢驗動物用藥合格後才可以輸入。

自去年8月10日至今年2月10日報驗332批黃魚，檢驗159批中僅1批不合格，不過近期在後市場發現不合格率偏高，食藥署和農業部漁業署合作。林金富說，去年12月起針對中國大陸進口黃魚採取3個月的監視查驗、100%檢驗合格才能輸入，預計2月底之後會調降邊境查驗頻率。

另外，得興貿易有限公司從日本輸入的嬰兒米餅，共2批均被檢出每公斤0.046毫克的重金屬鎘，製造廠為龜田製菓株式會社龜田工場，案內不符合商品依規定退運或銷毀，鎘於嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品限量為每公斤0.04毫克。

林金富說，近期邊境攔截多批日本米餅，檢驗不合格原因皆為重金屬鎘超標，推測可能是原料背景值較高，種植土地被汙染，如抽驗仍高度違規，會針對製造廠暫停輸入，食藥署曾在2月3日發文請日本提改善措施，日方曾兩度回函說明，後續希望延長期限至2月28日。

食藥署近半年受理日本報驗的嬰兒或幼童用餅乾報驗317批，檢驗不合格批數為12批，不合格率為3.8%，從今年2月18日起至3月17日止，在邊境針對日本報驗的嬰兒或幼童用餅乾採逐批查驗，也就是100%檢驗重金屬鎘合格後才可以輸入。

近期邊境攔截多批日本米餅，檢驗不合格原因皆為重金屬鎘超標。圖／食藥署提供
近期邊境攔截多批日本米餅，檢驗不合格原因皆為重金屬鎘超標。圖／食藥署提供
陽澄之王有限公司從中國大陸輸入的「冰鮮黃魚」，被檢出2款抗生素動物用藥。圖／食藥署提供
陽澄之王有限公司從中國大陸輸入的「冰鮮黃魚」，被檢出2款抗生素動物用藥。圖／食藥署提供

日本 海膽 重金屬 食藥署

延伸閱讀

乳品14天以下才可標「鮮」 最快月底公告或重新預告

行政院指示「鮮」乳效期需＜14天 食藥署：依規辦理

高檔食材大違規！ 美國進口牛舌爆寄生蟲、生蠔鎘超標

日本知名「嬰兒米餅」鎘超標 食藥署邊境攔398公斤

相關新聞

影／春初易起霧台中機場起降受影響 麗寶濃霧搭摩天輪如上雲端

冬天和春天交替季節易起霧，台中機場上周六、日因霧鎖機場取消及延誤部分班機，有航空公司說，一般3、4月霧鎖機場的情形會更嚴...

男子拆解舊沙發驚見「寶藏」 一票人曝經驗：挖過7萬多元

近日，一篇在「爆廢公社」社群平台上的貼文引發熱烈討論。一名網友分享，家中一組已經曝曬雨淋一個月的舊沙發，因未能及時處理，被父親下令拆解，沒想到最後竟有「意外收穫」。

北雲餐廳春節期間疑爆食物中毒遭停業 受影響訂位客可拿回2倍訂金

位於台北市南港區研究路上北雲餐廳日前傳出疑似食物中毒導致多人就醫，遭衛生局勒令停業，12日復業，法務局表示，業者將負擔就...

SUKIYA母公司進口智利海膽 重金屬鎘超標…退運40公斤

衛福部食藥署今天公布，旗下有SUKIYA和HAMASUSHI等餐飲品牌的台灣善商股份有限公司，從智利進口的冷凍海膽共40...

台鐵「電子票證常客優惠」最高獨拿2528元 逾期未領恐成空

台鐵公司去年8月1日推出「電子票證常客優惠」措施，截至上月，5個月以來吸引超過58萬人次旅客享受此優惠，累積回饋金額突破...

綠色採購還不夠 彭啓明：2030全國綠色採購目標1600億

去年10月24日第2次國家氣候變遷對策委員會上，總統賴清德指示，政府部門2030年綠色採購比率要提升到10%，去年11月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。