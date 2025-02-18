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台鐵公司常客優惠方案 回饋金五個月突破5,000萬元

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台鐵公司於去年8月1日推出「電子票證常客優惠」措施，此優惠方案旨在鼓勵民眾多搭乘台鐵列車，提升旅運便利性，同時推動綠色交通、減少碳排放。根據旅客累計的搭乘次數與金額，依相應比例提供10%至20%回饋金，讓旅客在享受便捷旅運服務，還能獲得實質優惠。回饋金將於旅客次月首次乘車出站刷卡時，自動加值至電子票證錢包內，可用於電子票證規定範圍內之所有消費，操作簡便、快速，廣受好評。

根據統計，截至2025年1月，五個月即吸引超過58萬人次旅客享受此優惠，累積回饋金額突破5,000萬元，113年12月回饋金即超過1,100萬元，旅客單月獲得的最高回饋金額達2,528元。台鐵公司提醒旅客，2024年8月份累計乘車，9月首波獲得回饋金者，其領取有效期為六個月，即至114年2月到期，如逾期未領取回饋金，將於到期日之翌日零時起失效歸零，且無法補發。為保障自身權益，請旅客留意回饋金效期並儘早領取。

此外，為配合交通部公路局推出之TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋，於114年2月起自完成記名登錄之次日起，即可累計當月搭乘公共運輸紀錄，旅客只要達成回饋條件，每月加碼2%之回饋金。

台鐵公司表示，常客優惠自推出以來，不僅提升旅客搭乘台鐵的意願，也展現了台鐵公司服務升級與回饋精神。未來，台鐵公司將持續優化回饋機制，致力於提供高品質旅運服務。

刷卡 台鐵

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