檳榔專法草案預告期滿 衛福部：遊覽車駕駛因這點反對

衛福部去年12月18日預告制定「檳榔健康危害防治法」草案，明定禁止未成年人及孕婦嚼用，及各級學校、醫事機構、遊覽車等處禁嚼檳榔。今天為草案預告60天期滿，衛福部口腔健康司表示，草案預告期間，收到4000多則、上百封信件的正反意見，包括遊覽車司機反對遊覽車上禁嚼檳榔等，將經整理意見後，邀請正、反意見的代表及檳榔業者舉行會議進行討論，尋求共識。

衛福部統計，民國107年起，每年超過8000人罹患口腔癌，逾3000人因口腔癌死亡，檳榔為我國民眾罹患口腔癌的主因；檳榔也為國際癌症研究總署證實的第一類致癌物，不含任何添加物的檳榔子也會致癌。

衛福部預告「檳榔健康危害防制法」草案，考量有嚼用檳榔習慣的孕婦，可能增加2至3倍早產和流產機率，檳榔鹼也會影響胎兒發育，導致新生兒體重輕、體型小，不僅規定未成年人禁止嚼用檳榔，孕婦也是禁用對象。違法提供者最高恐處25萬元罰鍰，但基於原住民族傳統文化、祭儀活動所需的提供檳榔行為，不在此限。

該草案也對禁嚼檳榔場所明確規範，包含各級學校、托嬰中心、醫事機構、長照機構、圖書館、美術館、大眾運輸工具、計程車、遊覽車、車站及旅客等候室等，並規定在禁嚼場所嚼用者，最高開罰1萬元，並應接受戒檳教育，無正當理由未接受戒檳教育者，可再罰最高5萬元罰鍰。

衛福部口腔健康司司長張雍敏說，草案預告60天期間，收到4000多則及上百封信件的正反意見，支持者多贊成立法，特別是贊成孕婦及未成年禁止嚼用，降低健康危害，但也認為基於原住民族傳統文化、祭儀活動所需的提供檳榔行為，認為原住民不應排除，應予以修正。

另反對意見則有遊覽車駕駛來信認為，開車時吃檳榔可以提神，但草案禁止在遊覽車上吃檳榔，這不合理，不應該限制；另有販售業者認為，未來立法通過後，販售業者須登錄才能販售，但許多販售業者的販售地點是在鐵皮屋等地方，實務執行上有其困難等。

張雍敏說，草案明定在禁嚼場所嚼用檳榔者，最高開罰1萬元罰鍰，並應接受戒檳教育，無正當理由未接受戒檳教育者，可再罰最高5萬元罰鍰，也有人認為，罰鍰金額過高，但也有人認為太低等。

張雍敏指出，將在整理正反意見後，再研擬立法方向，並邀請正、反意見的代表及檳榔業者舉行會議進行討論，而何時召開專家會議及立法上路時間，目前都沒有時間表，因「檳榔健康危害防治法」立法是為促進國人健康，減少健康危害，絕不是禁止產業，一定會努力溝通、協調。