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「雨水」積濕氣 中醫師：自製2料理、按壓3穴位助養生

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
今天是24節氣中的第二個節氣「雨水」，中醫師楊婕妤表示，此段期間濕氣較重、氣候多變，需注重祛濕、防寒、健脾與養陽。示意圖。本報資料照片
今天是24節氣中的第二個節氣「雨水」，中醫師楊婕妤表示，此段期間濕氣較重、氣候多變，需注重祛濕、防寒、健脾與養陽。示意圖。本報資料照片

今天是24節氣中的第二個節氣「雨水」，中醫師表示，此時容易有關節疼痛、消化不良、感冒頻發、疲勞無力等不適症狀，可自製山藥枸杞排骨湯、茯苓山藥粥，或按壓「足三里穴」、「三陰交穴」、「湧泉穴」，幫助祛濕、防寒、健脾與養陽。

雨水通常為每年的2月18日至20日之間，此時太陽到達黃經330度，標誌深入發展的春季，逐漸回升的氣溫、增加的降雨量，濕潤的空氣，萬物復甦。《黃帝內經》提到，「春三月，此謂發陳，天地俱生，萬物以榮。」意指春季是萬物生長的季節，此時應順應自然，注重生發陽氣，保持身心平衡。

雨水既是自然生態的轉折點，也是人體養生的重要節氣。中醫師楊婕妤表示，此時常見有濕氣滯留體內，容易導致關節僵硬或疼痛，或脾胃功能受到濕氣影響，可能引發食欲不振或腹脹，與氣候多變，容易受寒感冒，出現流鼻涕、咳嗽等症狀，及濕氣困阻陽氣運行，導致人感到乏力。

有鑑於此期間濕氣較重、氣候多變，需注重祛濕、防寒、健脾與養陽。楊婕妤建議，可從飲食調養、藥膳食補、穴位按摩、足浴、適量運動及生活作息調整，幫助調節身體的內外平衡，適應季節變化，也為全年的健康打下良好基礎。

一、飲食調養

1.清淡健脾：可食用健脾祛濕的食物，例如，紅豆、薏米、山藥。

2.適量溫補：飲食加入適量的生薑、蔥白等驅寒食物。

3.避免生冷：避免進食過多生冷食物，包括冰品、茶類，以免損傷脾胃。

二、藥膳食補

．補腎健脾「山藥枸杞排骨湯」

材料：排骨1斤、山藥6兩（約225克）、枸杞6錢、紅棗2至3顆（去核，可增甜味）、薑片3片、水2000ml、適量鹽

製作方法：

1.準備食材：排骨洗淨後川燙，去除血水和雜質，撈出瀝乾備用。山藥削皮後切滾刀塊，避免手癢可戴手套處理。枸杞用清水稍微浸泡後撈起瀝乾，紅棗洗淨備用。

2.燉煮：在湯鍋中放入2000ml的水，加入川燙後的排骨和薑片，大火煮沸後改小火燉煮40分鐘。加入山藥塊，續煮20分鐘。

3.調味：加入枸杞和紅棗，繼續煮5至10分鐘至枸杞軟化。加鹽調味，即可享用。

．健脾益氣「茯苓山藥粥」

材料：白米4分之3至1杯（約50克）、山藥6錢、茯苓5錢、枸杞1錢、水2000至2500ml（可依個人喜好濃稠程度調整）、冰糖或鹽（可依個人喜好口味調整）

製作方法：

1.準備食材：白米洗淨，浸泡30分鐘後瀝乾備用。山藥削皮切丁、茯苓沖洗乾淨，浸泡10分鐘後瀝乾。枸杞清水泡軟後瀝乾。

2.熬煮粥底：在鍋中加入2000至2500ml的水，放入白米和茯苓，以大火煮沸後轉小火煮約30分鐘，在此期間可攪拌幾次以防沾鍋。

3.加入山藥：加入山藥丁，繼續小火煮20分鐘，至粥呈濃稠狀態。

4.調味：加入枸杞，煮約5分鐘，據喜好加入冰糖或少許鹽調味，即可享用。

三、穴位按摩

1.足三里穴：每天按壓5分鐘，可促進脾胃功能，增強免疫力。

2.三陰交穴：適度按壓，可幫助調節氣血、祛濕健脾。

3.湧泉穴：泡腳時輕揉湧泉穴，有助於提升陽氣。

四、足浴

1.薑鹽足浴：用薑片與粗鹽加熱煮水後泡腳，水面蓋過足三里穴、三陰交穴、湧泉穴，有助於驅寒祛濕，促進血液循環。

五、適量運動及生活作息調整

1.拉伸運動：選擇瑜伽、太極等能放鬆關節與筋骨的運動。

2.戶外散步：選擇空氣清新的時段散步，促進身心舒暢。

3.保持乾燥：注意保持居室通風與乾燥。

4.注意保暖：氣溫回升，但早晚寒涼，注意增減衣物防寒。

5.調節情緒：保持心情愉悅，提升正氣。

民眾可自製茯苓山藥粥，幫助健脾益氣。圖／楊婕妤中醫師提供
民眾可自製茯苓山藥粥，幫助健脾益氣。圖／楊婕妤中醫師提供
民眾可自製山藥枸杞排骨湯，幫助補腎健脾，提升免疫力。圖／楊婕妤中醫師提供
民眾可自製山藥枸杞排骨湯，幫助補腎健脾，提升免疫力。圖／楊婕妤中醫師提供
民眾可按壓「足三里穴」、「三陰交穴」、「湧泉穴」，幫助養生。圖／楊婕妤中醫師提供
民眾可按壓「足三里穴」、「三陰交穴」、「湧泉穴」，幫助養生。圖／楊婕妤中醫師提供

中醫 濕氣 節氣 運動 雨水

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