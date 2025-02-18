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類流感降溫急診壅塞未解 急診醫學會盼調高人力要求

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
類流感疫情降溫，但醫學中心急診壅塞情形並未紓緩。示意圖，本報資料照片
類流感疫情降溫，但醫學中心急診壅塞情形並未紓緩。示意圖，本報資料照片

急診壅塞問題未解，截至今早10點，高雄長庚醫院、台大醫院、林口長庚醫院等等待住院人數仍破百人。醫師公會全聯會理事長周慶明指出，流感疫情已出現下降趨勢，但輕症分流只能解決急診「擁擠」，壅塞仍需要整體環境改善。急診醫學會理事長許建清表示，短期盼各醫院延後門診病人住院、開刀，長期希望急診人力配置比例，若會出現壅塞狀況，將其納入評鑑範圍。

醫師公會全聯會昨開會，邀集疾管署、急診醫學會、各縣市醫師公會、護理師公會，以及相關醫事團體和防疫專家等討論，近期流感應變會議，以及急診壅塞狀況。

周慶明表示，據疾管署說法上周類流感疫情已經下降逾一成，雖然呼籲類流感症狀等輕症病人先在基層診所就醫，可以避免急診急重難症的病人救治量能被分散，但急診壅塞是卡在住院部分，基層診所難以完全解決。

許建清於會中則拋出3項健儀，第一點同樣強調，急診壅塞是住院壅塞，並不是流感、腸胃炎等患者造成。第二，短期要解決急診壅塞問題，單靠急診力量不夠，希望各醫院調高急診配床，必且延後門診病人住院開刀等，同時主管機關納入監測。第三，長期來看希望調整人力分配，目前急診人力是以一般狀況編列，盼未來評鑑時納入考量壅塞時所需人力，以維護醫療照護品質。

增購的10萬劑流感疫苗20日即將開打。周慶明表示，各縣市醫師公會將跟衛生局合作，主動聯繫符合資格對象如65歲以上族群盡速接種通知；本次疫苗量不多，並非每個診所都有，僅有重點分配，因此宣導必須更努力。

此波10萬劑流感疫苗開打，以新北市分配到1萬5450劑最多，其次為台中市1萬2380劑、高雄市1萬2270劑、台北市1萬1160劑，最少為連江縣50劑、金門縣240劑、澎湖縣420劑。

另，日前台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民曾表示，新冠疫情恐在4月跟第二波流感同時流行，新變異株LP.8.1要取代現在的主流株XEC。周慶明說，新冠疫苗在基層院所也會呼籲民眾接種，希望透過防疫分級，讓類流感患者衝擊減少。

流感疫苗 醫師 類流感

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