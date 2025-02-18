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影／春初易起霧台中機場起降受影響 麗寶濃霧搭摩天輪如上雲端
冬天和春天交替季節易起霧，台中機場上周六、日因霧鎖機場取消及延誤部分班機，有航空公司說，一般3、4月霧鎖機場的情形會更嚴重；濃霧情形卻讓麗寶樂園摩天輪意外出大景，高空中的摩天輪被濃霧包圍，如升雲端，有空拍師拍下雲端美景，網友驚艷。
濃霧能見度不佳，會影響機場飛機起降，台中航空站主任張瑞澍表示，機場有跑道起降標準，一般能見度低於550公尺，空軍會發布，塔台即宣布暫停起降，但一般霧鎖機場的時間都很短，台中機場位在大肚山上，機場起霧情形常發生在冬天和春天交替季節，但台中不像金門機場那麼嚴重，上周六、日一度霧鎖機場，只延誤約1小時，很快恢復正常。
有航空公司主管說，目前國內班機都排比較密，若飛機延誤可能影響後面的航班及旅客權益，目前航空公司國內線作法，幾乎只要飛機起飛時間到，飛機仍無法起飛，就是取消該航班。
中央氣象署近期發布濃霧特報，位於麗寶樂園渡假區中全台最大、海拔總高384米的摩天輪「天空之夢」這幾天也被雲霧壟罩，高空中的摩天輪只露出上半部，彷彿置身雲端，有空拍師記錄下難得美景發上社群Threads，網友驚艷說好美。
濃霧影響西半部地區，能見度不到200公尺，有空拍師觀察到難得的天候狀況，日前開車到麗寶樂園渡假區空拍，想捕捉美麗畫面，放上社群與網友分享，當天搭乘摩天輪網友說，從搭乘處望去一片霧茫茫，原本擔心視線不良，沒想到搭到接近最高點時突破了雲層，彷彿置身雲端上，直說太美了。
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