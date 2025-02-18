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台鐵「電子票證常客優惠」最高獨拿2528元 逾期未領恐成空

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵「電子票證常客優惠」措施，去年12月回饋金超過1100萬元，旅客單月獲得的最高回饋金額2528元。聯合報系資料照
台鐵「電子票證常客優惠」措施，去年12月回饋金超過1100萬元，旅客單月獲得的最高回饋金額2528元。聯合報系資料照

台鐵公司去年8月1日推出「電子票證常客優惠」措施，截至上月，5個月以來吸引超過58萬人次旅客享受此優惠，累積回饋金額突破5000萬元。台鐵公司說，去年12月回饋金即超過1100萬元，旅客單月獲得的最高回饋金額2528元。

台鐵公司表示，「電子票證常客優惠」方案目的是鼓勵民眾多搭乘台鐵列車，提升旅運便利性，同時推動綠色交通、減少碳排放。根據旅客累計的搭乘次數與金額，依相應比例提供10%至20%回饋金，讓旅客在享受便捷旅運服務，還能獲得實質優惠。

至於如何得到回饋金？台鐵公司表示，回饋金將於旅客次月首次乘車出站刷卡時，自動加值至電子票證錢包內，可用於電子票證規定範圍內的所有消費，操作簡便、快速。

台鐵公司提醒，去年8月份累計乘車，9月首波獲得回饋金者，領取有效期為6個月，即至本月到期，如逾期未領取回饋金，將於到期日的翌日零時起失效歸零，且無法補發。為保障自身權益，請旅客留意回饋金效期並盡早領取。

此外，台鐵公司說，為配合交通部公路局推出的TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋，本月起自完成記名登錄的次日起，即可累計當月搭乘公共運輸紀錄，旅客只要達成回饋條件，每月加碼2%的回饋金。

公共運輸 台鐵

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