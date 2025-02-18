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交部與六都達6道安共識 民團：無細膩規畫恐衍生新問題

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部近日與六都達成6大道安共識。本報資料照
交通部近日與六都達成6大道安共識。本報資料照

交通部近日首次邀集六都首長出席「六都道路交通安全座談會」，達成6大共識，包括路口停止線與行穿線淨距修正為2至3公尺、推動機車至少可行駛2車道等。還路於民行人路權促進會提出7大建言，認為雖然這些共識展現政府推動交通安全的決心，但若無細膩規畫與執行，恐怕無法真正保障行人安全，甚至可能衍生新問題。

交通部近日與六都於座談會中達成6大共識，包括以「路口行人安全設施改善」、「減少路側障礙物」、人行道改善長度」及「校園周邊曁行車安全道路」為今年重點績效指標；針對道路交通標誌標線號誌設置參考指引18種交叉路口，將加強辦理教育訓練，六都同意優先將重要路口或易肇口納入辦理地點。

此外，縣市檢視道路安全及運行效率，推動機車至少可行駛2車道；推動路口停止線與行穿線淨距修正為2至3公尺，以淨距未達1公尺路口優先改善；強化路口行人穿越道照明，對於照明不佳路口於年底提出改善計畫；配合協助交通部推動汽車隔熱紙透光率改善。

還路於民行人路權促進會認為，「永續提升人行安全計畫」應系統性細膩處理，各級政府進行「人行道改善長度」時，也應注意寬度、平整性、通用設計（包括無障礙），以利嬰兒車、身障者等用路人能夠使用；「路口行人安全設施改善」應考量視野距離避免遮住兒少身軀及視野。另檢視部分「校園周邊暨行車安全道路」，發現人車間視野因障礙物而受阻、不符合通用設計（包含無障礙）、僅學校四周有人行道但社區卻沒有而無法形成路網等。

還路於民行人路權促進會發現，《道路交通標誌標線號誌設置參考指引》仍有良修空間，例如交通部因為認為國際行穿道與我國當心行人標誌功能相同，因此不在我國法規納入，此舉迫使指引中出現匪夷所思的設計，像是行人穿越道「預告與當下位置」的標誌均相同、沒有差異，使得駕駛人可能混淆，降低對行穿道的識別、對行人造成危險。

還路於民行人路權促進會也說，據我國締約的道路交通公約規定，50cc以上的機車不是慢車。然而國家以慢車觀念來管理機車，政府無科學根據限縮機車路權，並限制強制兩段式轉彎，卻本末倒置忽略各種駕照濫發起因，猶如蝴蝶效應般影響自行車等真正慢車、行人路權。

還路於民行人路權促進會也指出，單純「推動路口停止線與行穿線淨距修正以2至3公尺」視為完整修法並不充分，不僅只有路口，路段中也有行穿線。同時應根據科學計算，以最高設計速率換算足夠視野距離及範圍淨距的表格，供各級政府依循施作。

此外，在路口照明部分，還路於民行人路權促進會表示，行穿道照明非僅靠顏色變更即可確保安全，籲請國家留意更多細節，包括行穿道與道路照明色溫差異，如德國規定行穿道照明色溫需異於道路照明，並有黃、白兩種顏色可選。此外，也須確保色溫範圍、光線指向性，或是避免光線均勻性不佳導致駕駛人視野受影響。

在透光率部分，還路於民行人路權促進會指出，交通部的柔性建議中，竟然在前側窗建議透光率下限為35%，這嚴重違反國際規定及無視學術研究，甚至公路局僅邀請如相關業者等利益關係人參與會議，卻缺乏本會等公民道安團體等等參與，實在難以認為此舉真的重視道安跟行人，感到非常遺憾。另也未見交通部依循漸進計畫達到法律強制力最終目的，期望此事勿雷聲大、雨點小，最後不了了之。

還路於民行人路權促進會也說，認同高雄交通局長張淑娟於會議上提出「駕訓制度精進」、「省道法規與市區道路法規接軌」以及「科學化分析交通事故（如頭部外傷成因探討、道安資訊平台介接更多資料庫）」。舉例來說現行法規規定郊區公路不設人行道為原則，曾經發生走在郊區公路、靠邊的行人被撞時，被公路局判定為主要肇事人，然而現場沒路肩更沒有人行道可走。

交通部 人行道 行人 路權

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