今雨炸北台灣、明晨再探低溫 周四最暖周五再迎冷氣團

今天是24節氣的「雨水」，中央氣象署簡任技正伍婉華表示，目前天氣，北部和東半部幾乎都是陰天，海峽上的雲也很多，新竹以南晴朗可見陽光。大陸冷氣團明天白天減弱，之後周五將有一道鋒面通過之後，大陸冷氣團持續南下、影響到下周一。

伍婉華表示，北方高壓帶來的冷空氣，隨著高壓向東移動，明天白天以後這波冷氣團減弱。周五北方海面有個低壓逐漸形成，伴隨鋒面形成，周五通過台灣，後面有一波波冷空氣南下，影響到下周初期。

降雨趨勢，伍婉華表示，未來1周降雨區域主要在北部和東半部地區，中部山區、南部山區、馬祖也有零星降雨機率。隨著天氣系統變化、水氣多寡，每天降雨區域會有所不同。今天基隆北海岸、宜蘭和大台北山區可能有局部性較大雨勢。明天冷氣團減弱，宜蘭、花蓮還是會有局部較大雨勢出現。

伍婉華表示，周四水氣比較少一些，周五鋒面通過、之後冷氣團南下，周五起北部和東半部降雨機率又會升高，降雨情況稍微明顯一些，甚至下周一大陸冷氣團影響情況都是這樣，不只北部和東半部，中部山區和馬祖也有零星短暫降雨機率。

溫度趨勢，伍婉華表示，大陸冷氣團從昨天開始影響到明天清晨，預估明天清晨各地低溫比今天再冷一些，中部以北、東北部12至13度，其他各地14至16度左右。今天還是比較冷，明天白天各地溫度回升，周四白天再暖一點，周四白天溫度將是未來1周最暖的時候，西半部高溫24度左右，東半部高溫21至22度。

伍婉華表示，但是，周五鋒面南下，之後帶來一波波冷空氣，周五、周六冷空氣影響，周日到下周一又再有冷空氣持續南下，各地溫度逐漸下降，預估最冷時間點是下周一清晨，預估低溫會比明天低溫再低1度左右。

她表示，周三到周四清晨，彰化到高雄容易有低雲或霧影響，甚至苗栗以北也會有低雲或霧影響能見度，交通往返注意相關資訊。

至於高山降雪機會，伍婉華表示，如果溫度和水氣配合，今天中部以北3500公尺以上高山有飄雪機會。鋒面來臨之前，周四、周五中部以北3000公尺以上高山可能會有零星飄雪機會。