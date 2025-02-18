快訊

王大陸驚爆逃兵役！遭警方逮捕偵訊中：下午移送北檢

學術修羅場／昔分級制釀高退稿率 今投本土期刊像擲筊

有昌珊心結？被指對柯文哲怨「國昌收不回」 黃珊珊：有自己看法很正常

42歲女吃完火鍋膽結石發炎 醫打開膽囊見「魚子醬」數量驚人

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄王姓女子膽結石呈現爆漿狀宛如「魚子醬」，數量驚人。記者郭韋綺／翻攝
高雄王姓女子膽結石呈現爆漿狀宛如「魚子醬」，數量驚人。記者郭韋綺／翻攝

高雄42歲王姓女子天冷大啖火鍋，沒想到吃完上腹疼痛，診斷為急性膽囊炎，醫師動刀打開膽囊，驚見膽囊塞滿泥漿狀黑結石，宛如「魚子醬」，數量驚人，也為女子捏把冷汗，還好及時就醫，若拖延，恐釀更嚴重腹膜炎或敗血症等併發症。

膽結石常被病人誤當成胃痛，吃胃藥不見緩解，照胃鏡也找不出原因，常在食用高脂食物或吃完大餐後，右上腹出現絞痛或抽痛，疼痛感往右肩、背部放射出去，出現噁心、嘔吐症狀才知是膽結石發作。

王姓女子吃完火鍋上腹劇烈疼痛，醫師照超音波發現膽囊塞滿結石，立即安排動手術開刀，一打開膽囊爆漿狀黑結石數不清，至少成千上百顆，取出舖平範圍達10乘7公分，數量驚人。

收治這名病患的高醫岡山醫院一般及消化系外科主任吳柏宣說，膽囊有數量這麼龐大膽結石，較為少見，研判與病人體質及膽囊收縮有關，膽囊長時間缺乏規律收縮或排空不完全，過於濃縮膽汁滯留膽囊，就可能形成膽泥和膽結石。

吳柏宣解釋，膽囊主要功能是儲存、濃縮膽汁，以分解食物中的脂質；當攝入高脂、油炸或辛辣食物，膽囊就會開始收縮，將膽汁排入十二指腸協助消化。若膽囊出口被結石卡住，無法順利排空膽汁，就可能導致反覆疼痛，甚至演變成急性發炎。

此外長時間空腹、女性因荷爾蒙或懷孕期間的雌激素變化、肥胖者膽固醇及胰島素較高，抑制膽囊收縮等，都會導致膽汁淤積形成結石。

吳柏宣提醒，若確診膽囊炎，應尋求專業醫師施行微創腹腔鏡手術切除膽囊，長期未處理除急慢性發炎外，還可能併發膽囊蓄膿、膽管炎、膽囊破裂、腹膜炎、敗血症，甚至影響胰臟功能或演變成膽囊癌，威脅生命安全，建議民眾平時適度控制飲食及保持運動習慣，有家族史或高風險族群應定期檢查，遠離併發症威脅。

腹痛 膽結石 醫師

延伸閱讀

火鍋傷腎地雷大公開，避加工肉類！「5大原則」優先選清湯、多吃白蘿蔔

奇巧食品入股旗山龍鳳 水餃火鍋專賣店今夏台中登場

林聰明沙鍋魚頭插旗火鍋市場試營運熱賣 首間旗艦店開幕日期曝

骨科名醫猝逝 蘇一峰：研究指流感後心肌梗塞風險增7倍

相關新聞

影／春初易起霧台中機場起降受影響 麗寶濃霧搭摩天輪如上雲端

冬天和春天交替季節易起霧，台中機場上周六、日因霧鎖機場取消及延誤部分班機，有航空公司說，一般3、4月霧鎖機場的情形會更嚴...

北雲餐廳春節期間疑爆食物中毒遭停業 受影響訂位客可拿回2倍訂金

位於台北市南港區研究路上北雲餐廳日前傳出疑似食物中毒導致多人就醫，遭衛生局勒令停業，12日復業，法務局表示，業者將負擔就...

SUKIYA母公司進口智利海膽 重金屬鎘超標…退運40公斤

衛福部食藥署今天公布，旗下有SUKIYA和HAMASUSHI等餐飲品牌的台灣善商股份有限公司，從智利進口的冷凍海膽共40...

台鐵「電子票證常客優惠」最高獨拿2528元 逾期未領恐成空

台鐵公司去年8月1日推出「電子票證常客優惠」措施，截至上月，5個月以來吸引超過58萬人次旅客享受此優惠，累積回饋金額突破...

綠色辦公逾1.4萬家響應 今淨零綠生活大聯盟成立

2023年4月21日行政院核定關鍵戰略行動計畫，主要結合其他關鍵戰略推動之能源轉型、商業模式及產業轉型等基礎建設，鼓勵民...

中部今天空氣品質拉警報！2測站紅色警示 明天才會好轉

彰化縣今天清晨的空氣品質不好，包括二林及員林測站測得的空氣品質指標（AQI）均是紅色警示，其餘則是橘色提醒，彰化縣環保局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。