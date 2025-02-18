北雲餐廳春節期間疑爆食物中毒遭停業 受影響訂位客可拿回2倍訂金

位於台北市南港區研究路上北雲餐廳日前傳出疑似食物中毒導致多人就醫，遭衛生局勒令停業，12日復業，法務局表示，業者將負擔就醫顧客醫療費用外，針對停業期間受影響顧客，將優先提供改期或致分店用餐，或退還兩倍訂金或一倍訂金及一倍用餐折抵券。

法務局表示，市府與業者商議後業者表示針對就醫消費者，提供醫療費用補償，針對1月31日至2月11日暫停營業期間受影響消費者，將優先提供消費者選擇改期或改至北雲燒臘店用餐、或退還原收取定金，另一倍應退還定金額度提供用餐折抵。若消費者選擇先行取消訂位，將依法返還兩倍定金。

法務局表示，已要求北雲餐廳公告服務專線、醫療費用補償措施、後續啟動保險理賠程序，消費者需留存文件以及退還定金方案，並積極連繫消費者妥善處理，每週回報北市府處理情形。北雲餐廳承諾將逐一聯繫消費者告知上述方案，並表示消費者亦可撥打服務專線或私訊北雲餐廳臉書聯繫。

北市消保官江靜昀指出，於衛生單位調查及檢驗結果釐清前，仍要求北雲餐廳應依所提方案確實辦理，並於確定食品中毒事件責任歸屬後，依法負起損害賠償責任啟動保險理賠，消費者若有本案消費疑義，可撥打消費者服務專線1950或1999轉7812洽詢。