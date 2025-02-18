男高音波伽利大巨蛋開唱 只開放3萬2千席座位

古典與流行跨界男高音安德烈．波伽利（Andrea Bocelli）將首登台北大巨蛋開唱，主辦單位牛耳藝術公布19日起在MNA售票網啟售，為讓樂迷有「好聽覺」，只開放3萬2000席座位。

根據牛耳藝術發布的新聞稿，波伽利演唱會技術總監上週已飛抵台北場勘，為求每一個位置都要「好好聽」，已確定不會開放5萬餘席全數座席，僅開放台北大巨蛋最多3萬2000席座位。

主辦單位特別提醒樂迷，L4層及L5層看台因座位區較高，懼高症或行動不便者，建議選擇其他低樓層區域觀賞。

主辦單位同時公布演出卡司，包括波伽利次子馬提歐．波伽利（Matteo Bocelli）將首度訪台，與父親安德烈．波伽利合唱。馬提歐在2018年與父親安德烈合作推出單曲Fall On Me，開啟音樂生涯，並與父親同登雪梨歌劇院、倫敦O2體育館、麥迪遜廣場花園、好萊塢露天劇場等舞台。

2024年奧斯卡頒獎典禮上，父子合體演唱奧斯卡配樂得主漢斯．季默（Hans Zimmer）全新編曲版的「告別時刻」（Time To Say Goodbye），令人動容。安德烈曾表示，他跟馬提歐的發聲方式完全不同，「但我們同樣透過聲音表達情感，這是我和馬提歐共有的傳承，與生俱來。」

安德烈．波伽利演唱會將於4月4日在台北大巨蛋舉行，其他演出者還包括女高音瑪麗安．巴蒂斯泰利（Mariam Battistelli）、歌手艾美．曼福德（AmyManford）、長笛安德烈．葛米涅利（AndreaGriminelli），由卡羅．貝尼尼（Carlo Bernini）指揮NSO國家交響樂團以及台北愛樂合唱團演出。