快訊

王大陸驚爆逃兵役！遭警方逮捕偵訊中：下午移送北檢

學術修羅場／昔分級制釀高退稿率 今投本土期刊像擲筊

有昌珊心結？被指對柯文哲怨「國昌收不回」 黃珊珊：有自己看法很正常

男高音波伽利大巨蛋開唱 只開放3萬2千席座位

中央社／ 台北18日電

古典與流行跨界男高音安德烈．波伽利（Andrea Bocelli）將首登台北大巨蛋開唱，主辦單位牛耳藝術公布19日起在MNA售票網啟售，為讓樂迷有「好聽覺」，只開放3萬2000席座位。

根據牛耳藝術發布的新聞稿，波伽利演唱會技術總監上週已飛抵台北場勘，為求每一個位置都要「好好聽」，已確定不會開放5萬餘席全數座席，僅開放台北大巨蛋最多3萬2000席座位。

主辦單位特別提醒樂迷，L4層及L5層看台因座位區較高，懼高症或行動不便者，建議選擇其他低樓層區域觀賞。

主辦單位同時公布演出卡司，包括波伽利次子馬提歐．波伽利（Matteo Bocelli）將首度訪台，與父親安德烈．波伽利合唱。馬提歐在2018年與父親安德烈合作推出單曲Fall On Me，開啟音樂生涯，並與父親同登雪梨歌劇院、倫敦O2體育館、麥迪遜廣場花園、好萊塢露天劇場等舞台。

2024年奧斯卡頒獎典禮上，父子合體演唱奧斯卡配樂得主漢斯．季默（Hans Zimmer）全新編曲版的「告別時刻」（Time To Say Goodbye），令人動容。安德烈曾表示，他跟馬提歐的發聲方式完全不同，「但我們同樣透過聲音表達情感，這是我和馬提歐共有的傳承，與生俱來。」

安德烈．波伽利演唱會將於4月4日在台北大巨蛋舉行，其他演出者還包括女高音瑪麗安．巴蒂斯泰利（Mariam Battistelli）、歌手艾美．曼福德（AmyManford）、長笛安德烈．葛米涅利（AndreaGriminelli），由卡羅．貝尼尼（Carlo Bernini）指揮NSO國家交響樂團以及台北愛樂合唱團演出。

大巨蛋 演唱會

延伸閱讀

經典賽／陳子豪、劉基鴻未入選 中華隊要用速度撕裂對手防線

波伽利暌違10年來台！空降大巨蛋3.2萬張周三開搶

世界棒球經典賽資格賽本周登場 雲林虎尾、斗六將戶外轉播

南港LaLaport開幕 里長憂塞車：遇電腦展恐比大巨蛋嚴重

相關新聞

影／春初易起霧台中機場起降受影響 麗寶濃霧搭摩天輪如上雲端

冬天和春天交替季節易起霧，台中機場上周六、日因霧鎖機場取消及延誤部分班機，有航空公司說，一般3、4月霧鎖機場的情形會更嚴...

北雲餐廳春節期間疑爆食物中毒遭停業 受影響訂位客可拿回2倍訂金

位於台北市南港區研究路上北雲餐廳日前傳出疑似食物中毒導致多人就醫，遭衛生局勒令停業，12日復業，法務局表示，業者將負擔就...

SUKIYA母公司進口智利海膽 重金屬鎘超標…退運40公斤

衛福部食藥署今天公布，旗下有SUKIYA和HAMASUSHI等餐飲品牌的台灣善商股份有限公司，從智利進口的冷凍海膽共40...

台鐵「電子票證常客優惠」最高獨拿2528元 逾期未領恐成空

台鐵公司去年8月1日推出「電子票證常客優惠」措施，截至上月，5個月以來吸引超過58萬人次旅客享受此優惠，累積回饋金額突破...

中部今天空氣品質拉警報 明天才會好轉

彰化縣今天清晨的空氣品質不好，包括二林及員林測站測得的空氣品質指標（AQI）均是紅色警示，其餘則是橘色提醒，彰化縣環保局...

檳榔專法草案預告期滿 衛福部：遊覽車駕駛因這點反對

衛福部去年12月18日預告制定「檳榔健康危害防治法」草案，明定禁止未成年人及孕婦嚼用，及各級學校、醫事機構、遊覽車等處禁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。