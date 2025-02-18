加拿大最大癌症中心參訪北榮 開創台加醫療合作新紀元

加拿大瑪格麗特公主癌症中心教授David Kirsch、Jan Seuntjens等人，與台北榮總就醫療合作及協助建立粒子治療中心等事項進行討論，並參訪台北榮總重粒子癌症治療中心，跨出台加醫療合作一大步，開創台灣醫療新紀元。

瑪格麗特公主癌症中心擁有12個站點、26個專科診所和3000多名工作人員，每年接待超過40萬名患者。 在85萬平方英尺的臨床空間，設有202張住院床位、16台直線加速器、一套最先進的磁振造影導引放射治療套件和兩台Leksell 伽瑪刀Perfexion裝置，為全加拿大最大的癌症中心，也是世界五大癌症中心之一。該中心目前正建置質子中心，特別派員至台北榮總觀摩交流。

台北榮總副院長李偉強表示，北榮擁有最優秀的放射治療團隊，以及尖端的重粒子設備，瑪格麗特公主癌症中心在癌症治療等各方面的經驗與成果，更是世界先驅。

北榮重粒子中心於112年5月15日啟用迄今，將近有420位正在治療或已完成重粒子治療患者，加拿大瑪格麗特公主癌症中心也將設置全加拿大第一座粒子中心。這是北榮繼1月16日和美國佛羅里達州梅約醫學中心(Mayo Clinic Florida) 正式進行重粒子醫療基礎研究後，另一項與世界知名醫療中心交流，期望未來能強強聯手，進一步提升台灣癌症治療的能量，共創雙贏。