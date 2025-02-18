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今「雨水」4縣市溼答答 賈新興：周日午後至下周一不排除寒流

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天受大陸冷氣團影響，北北基宜有局部短暫雨，花東山區亦有零星短暫雨。明天至周四大台北東側、東北角及宜花有局部短暫雨，午後各地山區亦有零星短暫雨。本報資料照片
今天受大陸冷氣團影響，北北基宜有局部短暫雨，花東山區亦有零星短暫雨。明天至周四大台北東側、東北角及宜花有局部短暫雨，午後各地山區亦有零星短暫雨。本報資料照片

今天是24節氣的「雨水」。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，今天受大陸冷氣團影響，北北基宜有局部短暫雨，花東山區亦有零星短暫雨。明天至周四大台北東側、東北角及宜花有局部短暫雨，午後各地山區亦有零星短暫雨。

周五至周六受大陸冷氣團影響，賈新興說，其中，周五，台中以北及宜花有局部短暫雨，午後中南部山區及台東山區亦有零星短暫雨。周六，北北基宜有局部短暫雨，花蓮山區亦有零星短暫雨。

賈新興表示，周日，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，午後中部山區及花東山區亦有零星短暫雨。周日午後至下周一，不排除有受強烈大陸冷氣團或寒流影響的機率，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，午後中南部山區及花東山區亦有零星短暫雨。下周二至下周三，午後局部山區轉多雲。下周四，午後桃園以北山區及宜花東山區有零星短暫雨。

如果民眾近日前往日本旅遊，賈新興表示，未來1周日本仍須留意大雪低溫，特別是日本海沿海一帶至北海道。

賈新興表示，短期氣候趨勢預測顯示，下周三起至3月2日氣溫漸回暖，3月3日起至3月8日氣溫偏暖。3月15日至3月底，有顯著偏暖的機率。降雨方面，自今天起至3月底，宜蘭仍較易降雨 。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

冷氣團 寒流 賈新興 雨量

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