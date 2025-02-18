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今天「雨水」降雨集中2地區 周五新一波冷氣團接力

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地平地清晨最低溫9至15度，北部及東部為陰天，中南部為多雲局部晴天氣，降雨主要集中在迎風面的大台北山區及宜蘭地區，且雨勢不大。本報資料照片
今天各地平地清晨最低溫9至15度，北部及東部為陰天，中南部為多雲局部晴天氣，降雨主要集中在迎風面的大台北山區及宜蘭地區，且雨勢不大。本報資料照片

今天是24節氣的「雨水」。天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今天受大陸冷氣團及華南中層水氣通過影響，各地平地清晨最低溫9至15度，北部及東部為陰天，中南部為多雲局部晴天氣，降雨主要集中在迎風面的大台北山區及宜蘭地區，且雨勢不大。

他說，預測北部及東部氣溫回升較有限，高溫約16至19度，中南部高溫約20至23度，而夜晚至明天清晨前各地低溫仍與今晨較為類似約9至15度，北部及東部持續偏冷，而中南部日夜溫差大，早晚也有寒意。

明天白天起至周四大陸冷氣團持續減弱，林孝儒表示，各地氣溫會再回升，不過環境轉偏東風，迎風東部雲量較多並仍時有地形短暫雨影響機會，整體氣溫回升幅度較少，約19至21度，而西部天氣相對較為穩定，可維持晴或多雲天氣，降雨機率低，普遍高溫都有機會回升至20至26度左右，但各地早晚仍偏冷，局部低溫約13至15度，早出晚歸留意日夜溫差變化。

而周四入夜後天氣將再次變化，林孝儒表示，預測隨一波鋒面通過後，接續新一波大陸冷氣團南下，迎風面北部及東部將持續為陰天並有短暫陣雨，中南部多雲或晴的天氣，僅山區偶有短暫雨機會。氣溫方面，北部及東北部整日偏冷，氣溫約12至17度；中南部白天回暖至19至22度，但夜晚受輻射冷卻影響，低溫降至11至15度，日夜溫差較大。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

天氣趨勢。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
天氣趨勢。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

冷氣團 氣溫 雨水 雨量

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