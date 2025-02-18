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台南以北依舊冷！3地區雨勢顯著 中南部注意空汙

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天天氣。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
今天天氣。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

今天大陸冷氣團持續影響，水氣漸多，多地轉溼冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，雙北、東半部、恆春半島有短暫雨出現，其中北海岸、宜蘭地區、大台北山區雨勢較顯著，有局部性大雨發生機率。中北部山區、馬祖有局部雨。其他地區為多雲到晴。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，氣溫部分，台南以北、宜蘭低溫約13至14度，其他地區15至16度。北部、宜花高溫約16至19度，其他地區21至23度。澎湖全天14至17度、金門11至17度、馬祖9至11度。中南部溫差大，留意衣著保暖。

此外，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，台南以北沿海空曠地區、恆春半島、各離島，易出現9至10級強陣風，海上作業多留意。空氣品質部分，中南部位於下風處，汙染物易累積。

環境部提醒雲嘉南、高屏地區、竹山地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），中部地區、金門地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

冷氣團 空氣品質 雨量

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