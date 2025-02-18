「苗栗國」大規模興建1交通建設 Cheap：值得鄰國台灣借鏡

以往苗栗縣被譏諷為「苗栗國」時多有貶抑意味，關注交通安全的百萬網紅「Cheap」在臉書表示，苗栗國深耕人本交通，並稱苗栗縣長鍾東錦為現任國王，任內加速推行相關政策，大規模興建人行道及重畫交通標線，成功的經驗「值得鄰國台灣借鏡」。不少網友直呼有感，「大刀闊斧的改革」、 「想移民去苗栗了」。

Cheap發文模仿新聞寫法，開頭打趣「外電報導」，他表示，苗栗國近年來在人本交通的推動上成效顯著，現任國王鍾東錦加冕後，延續並加速推行相關政策，包括大規模興建人行道及重劃交通標線，致力於提升行人安全與交通秩序。與鄰國台灣部分縣市僅停留在口號層面的推動相比，苗栗國的實際作為受到廣泛關注。

Cheap表示，當地人反映，盡管地方上對人行道建設有反對聲音，「但國王態度堅定」，政策推行並未因反對聲浪而有所動搖。連民進黨籍苗栗縣議員陳光軒也支持，形成了少見的跨陣營共識。「苗栗國成功的經驗，值得鄰國台灣借鏡」，反觀不少縣市因地方壓力或選票考量，導致行人空間不足、交通環境混亂，「建議台灣派出考察團隊，赴苗栗國學習如何克服地方阻力，並以堅定的執行力實現真正的人本交通」。

不少苗栗網友表示，「苗栗國子民底價，是真的蓋很多」、「在地人報導，真的是卯起來蓋人行道，各級學校周遭先弄，然後竹南環市路是更進化的頭份中央路，連機慢車道都沒了，強制待轉在已經重鋪好的三段是暫時沒看到，關心交通議題幾年，看到自己家有這樣的改變，真的覺得感動覺得幸運」、「是真的，住苗栗多年有感」、「認真肯定苗栗國縣長在道路上的堅持，以人為本，尤其是中央路甚至成為示範道路」。

還有網友表示，「苗栗人簽到！我們這種有小朋友的家庭非常支持縣長的努力！希望整個苗栗市都可以帶小孩安全散步的日子快到來」、「頭份中央路跟竹南環市路很有感，公園那區還有大埔重劃區的人行道也很多」、「苗栗頭份竹南道路優化很多，但是民眾智商水準跟不上永遠只會抱怨，有在做事的人真的不多，竹南頭份人路過」、「人行道真的蓋很快」、「人行道一條一條加寬，路口保護行人措施也增加，為了達到停讓行人，號誌燈有行人優先時相。在苗栗真的是很大的進步」。

陳光軒也留言，「人本交通的部分，還真的是講一次做一次，算他狠，進步的空間還很大，會持續監督的」。