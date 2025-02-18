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北台灣溼冷探10度以下低溫 吳德榮：周末恐強烈冷氣團 這天起暖熱如春

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北台灣溼冷探10度以下低溫 吳德榮：周末恐強烈冷氣團 這天起暖熱如春

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天至明晨台灣東側水氣逐漸增多，北海岸、大台北東側、東半部有局部短暫雨，西半部晴時多雲。本報資料照片
今天至明晨台灣東側水氣逐漸增多，北海岸、大台北東側、東半部有局部短暫雨，西半部晴時多雲。本報資料照片

近期兩波冷空氣接力影響台灣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至明晨仍受大陸冷氣團影響，明天白天起至周四冷氣團漸減弱；周六至下周一強冷空氣緩慢南下，觀察能否觸及強烈大陸冷氣團標準。

吳德榮表示，今晨迎風面降水回波逐漸增多，北海岸、大台北東側及東北部有局部短暫雨。平地最低溫為苗栗三灣9.8度，各地區平地的最低氣溫約在12至14度。

今天至明晨台灣東側水氣逐漸增多，吳德榮表示，北海岸、大台北東側、東半部有局部短暫雨，西半部晴時多雲。仍受大陸冷氣團影響，北台灣偏冷、中南部早晚冷；今晚、明晨部分平地的最低氣溫仍將降至10度以下，台北測站也有觸及大陸冷氣團標準的機率；要注意保暖。今天北部11至17度、中部12至24度、南部14至26度、東部11至23度。

明天白天起至周四冷氣團漸減弱，氣溫逐日回升。吳德榮表示，明天大台北東側、東半部有局部短暫雨，西半部晴時多雲；周四各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮表示，周五另一鋒面掠過，北部、東半部有局部短暫雨，冷空氣南下，氣溫漸降；周六至下周一強冷空氣緩慢南下，比上波溼冷，影響時間也較久，部分平地的最低氣溫仍將降至10度以下，要注意保暖。

至於下一波冷空氣最冷時間點？他說，周日入夜至下周一晨氣溫降至最低；屆時能否觸及強烈大陸冷氣團的標準還不一定，需持續觀察。

吳德榮表示，最新各國如歐、美、日、加模式模擬皆顯示，不至於冷到2月底；下周二起至下周四暖氣團增強，氣溫回升；各地大幅回暖，又是暖熱如春，易起霧的天氣。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

今晨5時雷達回波合成圖（左圖）顯示，迎風面降水回波逐漸增多。歐洲模式27日20時850百帕氣溫及風場模擬圖（右圖）顯示，暖氣團增強，氣溫回升。圖／取自「洩天機教室」專欄
今晨5時雷達回波合成圖（左圖）顯示，迎風面降水回波逐漸增多。歐洲模式27日20時850百帕氣溫及風場模擬圖（右圖）顯示，暖氣團增強，氣溫回升。圖／取自「洩天機教室」專欄

冷氣團 吳德榮 氣溫

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