北台灣溼答答仍偏冷 明天短暫回暖周五又有冷氣團

今天大陸冷氣團影響，台灣附近水氣增多，中央氣象署說，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨機率高，容易出現局部較大雨勢，大台北平地、花東地區及恆春半島也有局部短暫雨，中部以北山區及馬祖則有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。

今天各地早晚偏冷，台南以北及宜蘭低溫13、14度，其他地區約15、16度，冷氣團影響加上雲量偏多，白天北部、東北部及東部持續偏冷，高溫約16到19度，其他地區溫度也略降，不過仍有21到23度左右的高溫；澎湖全天14至17度、金門11至17度、馬祖9至11度。

明天清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升；風向轉為偏東風，迎風面水氣多，清晨大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨廣泛且雨勢較大，中部以北山區亦有零星降雨，其他地區為多雲到晴。

明天白天起基隆北海岸、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，東北部及東部地區有局部較大雨勢發生的機率，大台北地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周四各地早晚較涼，白天高溫進一步回升；東半部地區有局部短暫雨，北部地區及中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

周五另一大陸冷氣團南下，各地天氣轉冷，周六至下周一大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；迎風面水氣多，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，北部地區及中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周二、下周三大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，早晚天氣仍涼；桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，夜晚清晨西半部局部地區及離島易有低雲或霧影響能見度；下周四鋒面接近，各地有局部短暫陣雨。

明晚至周四清晨彰化至高雄地區易有局部低雲或霧影響能見度，行車用路留意交通安全。近期天氣變化快速，後期冷空氣強度仍有不確定性，注意氣象署最新天氣資訊。