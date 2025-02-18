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10萬劑周四開打 流感疫苗 新北最多

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

近日全國流感疫苗打氣飆升，行政院緊急加購十萬劑疫苗，將於本周四開打。衛福部疾管署昨公布各縣市疫苗分配數量，新北市一萬五四五○劑最多、連江縣五十劑最少。醫師提醒，疫苗接種二周後才會產生保護力，呼籲符合接種資格的高風險族群盡速接種。

疾管署發言人曾淑慧表示，這次院增購十萬劑流感疫苗，係以各縣市衛生局先前提報的計畫實施對象需求量比例分配，昨已將疫苗配送至各縣市衛生局，再由衛生局轉發至規畫接種地點，已請各縣市衛生局今在網站公布接種地點，以利民眾查詢，若開放接種後仍有剩餘疫苗，將開放全民施打。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，近期流感疫情逐漸降溫，但仍將持續一至二周，此波十萬劑疫苗施打對象為第一階段公費接種的高風險族群，原因為此類族群如感染流感病毒，較一般民眾有較高的機率併發重症。

行政院緊急增購十萬劑四價流感疫苗，係由台灣東洋得標，供應產品為細胞培養疫苗，提供六十五歲以上長者、五十五歲以上原住民、安養及長期照顧服務等機構對象、滿六個月以上至國小入學前幼兒，與具高風險慢性病、ＢＭＩ大於等於三十、罕病及重大傷病等潛在疾病患者，以及孕婦、六個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中職、五專三年級學生，與幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等十一類的第一階段公費疫苗接種對象。

十萬劑疫苗分配以新北市最多，其次台中市一萬二三八○劑、高雄市一萬二二七○劑、台北市一萬一一六○劑、桃園市九六三○劑。

流感疫苗 衛生局

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