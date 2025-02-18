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不孕補助 去年添9千試管嬰兒

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

衛福部「擴大試管嬰兒補助方案」於一一○年七月一日上路，不孕症夫妻首次申請試管嬰兒補助最高十萬元，大幅減輕經濟負擔。國健署統計，迄今協助超過二萬一五一四對夫妻，其中四對夫妻通過第三胎補助審查，共迎來二萬四六五三名新生兒。

少子化已成國安危機，內政部數據顯示，一一三年龍寶寶僅十三萬四八五六人，遠低於預期，國健署婦幼健康組副組長蔡維誼表示，新生兒出生數逐年下滑，每位女性平均僅生育○點九個孩子。為此，政府擴大不孕症補助，鼓勵「想生但有困難的人」，首次申請最高補助十萬元，再次申請最高補助六萬元；妻年齡未滿四十歲每胎最多可獲補助六次，四十歲至四十四歲間的女性每胎最多補助三次。

這項補助計畫成效顯著，一一三年超過八一六四對夫妻成功生下九○三四名試管寶寶，明顯多於一一二年八五三六名、一一一年七○八三名。蔡維誼指出，截至一一三年底，超過二千對不孕夫妻在接受補助成功產下第一名試管嬰兒，再次申請第二胎補助，其中六五七對夫妻順利迎來第二胎試管嬰兒。

為降低多胎妊娠的風險，「擴大試管嬰兒補助方案」設定妻年齡未滿卅六歲植入胚胎上限為一顆，妻年齡卅六至四十四歲植入上限二顆等條件。統計顯示，在接受補助夫妻中，妻子年齡中位數為卅八歲，而申請第二胎或第三胎補助夫妻中，妻子年齡中位數為卅六歲。

「廿五至卅五歲是生育風險最低的黃金期，應及早規畫人生大事。」蔡維誼說，不孕夫妻若盡早面對問題，提早接受療程，就愈有機會善用這項補助，迎接二寶和三寶。此外，寶寶足月生產，以及正常新生兒體重等比率均獲得顯著提升。

試管嬰兒

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