糖友回診、健檢率偏低 醫界憂心

為增加國人健康餘命，總統賴清德上任後積極推動「八八八計畫」，本月廿七日將召開第三次健康台灣委員會。該計畫重點在於糖尿病防治，為此，國健署下修成人健檢年齡，從四十歲降低至卅歲，另增尿酸檢測及腎病、慢性病等評估。

衛福部統計，國內糖尿病患者人數，自二○一八年二二五萬三五七九人一路上升，二○二二年達到二五六萬八四○九人，二○二三年則略為下降，糖友共二四七萬九二四一人。

醫師公會全聯會理事長周慶明表示，預防重於治療，但國內近二五○萬名糖尿病患者中，定期回診追蹤、規律用藥、主動健檢等比率卻偏低，對於「八八八計畫」更覺陌生，衛福部有必要加強宣導。

「八八八計畫」係將百分之八十的三高病人加入醫療照護網。加入照護網的三高病人中，百分之八十接受生活習慣諮詢，讓三高控制率達到百分之八十。目標則讓國人平均餘命能從七十九歲提升到八十二歲，不健康餘命占平均餘命的比率從百分之十降至百分之八。

為順利推動「八八八計畫」，衛福部國健署長吳昭軍表示，已將成人健檢年齡從四十歲降低至卅歲，希望對自己健康有所疑慮的年輕人提早篩檢，及早發現三高等慢性病，接受健康管理，透過藥物控制，改變吸菸、喝酒、不健康飲食、不運動等生活型態，避免洗腎厄運。

此外，成人健檢增加尿酸檢測及腎病、慢性病等評估，吳昭軍表示，約二成國人患有高尿酸血症，成為冠狀動脈心臟病、腦中風等心血管疾病，以及慢性腎臟病等高風險族群，但很多人卻不知自身狀況，因此，有必要納入相關檢測。再者，健保提高每案給付金額，從一案五二○元調升至八八○元，藉此鼓勵醫療院所加入這項計畫。

糖尿病學會常務理事杜思德表示，受到人口老化，加上飲食西化等因素影響，國內糖尿病患呈年長者及年輕人兩極化發展。後者係因肥胖所致，必須嚴格控制體重，目前最有效方式為藥物治療，不過，「八八八計畫」以改變生活習慣為重點，建議納入藥物治療方案。

對此，吳昭軍指出，肥胖、體重過輕均與生活型態有關，他不反對透過藥物來治療肥胖，但治療效果大都短效，無法解決根本問題，仍須依靠健康飲食、運動，才能改善肥胖，國健署正研擬營養、運動等整合計畫，希望協助糖尿病等三高患者順利減重。