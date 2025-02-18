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全台250萬糖尿病患 年齡兩極化
糖尿病並非老年人的專屬疾病，健保署統計，廿至五十九歲糖尿病患者達八十三萬人，低於廿歲的第二型糖尿病患人數也不少，糖尿病學會常務理事杜思德表示，門診最小糖友為年僅十三歲的小胖子，健保應考慮給付減重藥物，有效降低肥胖人口，減少日後健保支出。
杜思德表示，在健保制度下，糖友獲得很好的照顧，以致出現「糖尿病老年化」現象，以該院門診為例，一成五至兩成的糖尿病患者年齡超過八十五歲，不少糖友已就醫卅年之久。此外，因肥胖盛行率逐年升高，導致「糖尿病年輕化」，而減重為避免疾病惡化的關鍵。
國內糖尿病患者約為二五○萬人，其中七成糖尿病患者合併肥胖問題，美國則高達八成，為此，近年歐美改變糖尿病防治策略，先以藥物控制體重、治療肥胖，有助於降低代謝症候群風險，避免罹患糖尿病，及降低後續併發的大小血管病變，減少心肌梗塞、腦中風，以及腎病變、神經病變、視網膜病變等風險。
傳統糖尿病治療方式為控制三高、戒菸、改善生活型態等，但易復胖，杜思德說，透過藥物控制體重，已成糖尿病治療新趨勢。例如減重百分之五有助降低血壓、血糖，減重百分之五至十則可降低血脂及緩解非酒精性脂肪肝等問題，減重百分之十五以上，初期糖尿病患者病情可獲緩解「可見遠離糖尿病最重要的事就是順利減重」。
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