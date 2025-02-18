糖友長期暴露空汙 洗腎風險增

空汙不僅誘發肺癌，還會加速糖尿病患者腎臟病惡化，提高洗腎風險。國衛院最新研究發現，糖尿病患若長期接觸二氧化氮、懸浮微粒PM2.5，將增加慢性腎臟病風險，提醒政府將糖尿病患納入提醒空汙指標的敏感對象，患者在空汙嚴重時避免外出。

該研究計畫主持人、國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心執行長許志成表示，這是國際首篇有關空汙與慢性腎臟病的相關性研究，二○○三至二○○五年招募一三一六名第二型糖尿病患者，平均年齡五十六歲，持續追蹤至二○一二年年底，期間至少二次臨床訪視，觀察其慢性腎臟病發展，每半年監測一次腎絲球過濾率（eGFR）一次，當數值低於六十，即為慢性腎臟病。

該研究計畫另蒐集環境部所設置的七十二個環境空氣品質監測站，紀錄二氧化氮、懸浮微粒PM2.5等月平均濃度，再以患者居住地址，推估相對暴露濃度，再進一步比對慢性腎臟病發展的速度。

研究發現，在九二二位腎功能正常的糖友中，經五點五四年追蹤，共四四一人罹患慢性腎臟病。進一步發現，當患者暴露在超濃度空氣汙染環境下，如二氧化氮濃度超過廿二點五五ppb，或PM二點五濃度超過每立方公尺卅三點四四微克時，慢性腎臟病風險顯著增加。

研究證實，第二型糖尿病患如暴露於二氧化氮環境中，每增加一ppb，慢性腎臟病風險增百分之四，若增十ppb，罹病風險增至百分之五十二。許志成提醒，糖尿病患者應多重視空氣品質防護，遠離空汙，以降低洗腎風險。

為何空汙增加慢性腎臟病風險？參與此研究的台大醫學院護理系暨研究所助理教授秦唯珊表示，糖尿病患者屬於血管病變的高風險族群，若未妥善控制病情，血管容易病變。若又處在空汙環境，將催化血管發炎，加速病變。

秦唯珊指出，政府應將糖尿病患納入提醒空汙指標的敏感對象，並制定空氣品質管理策略。空汙嚴重時，糖友應避免外出，若要運動應改為居家運動，在家活動時，建議開啟空氣濾清器，做好防護措施，外出時也應查詢空汙相關指標，並佩戴口罩。