健康你我他／要活就要動 周周爬郊山

俗語說「要活就要動」，在我年過半百後有更深的感觸，只要幾天不動，全身就到處「卡卡」。面對身體新陳代謝愈來愈差，身材走樣不說，就怕體重失控後，增加對膝蓋的負擔及肌力流失等風險，因此運動成為我生活中重要的課題。

我會的運動不多，也不愛跑步，大多是走路及爬山。過去偶爾休假會和朋友去爬郊山，主要是為了爬高山做行前訓練，頻率並不高，但為了增加運動量，就慢慢養成假日獨自爬郊山的習慣。

住家附近有仙跡岩，但一直爬同樣的路線會覺得無聊，因此我慢慢蒐集交通方便的郊山路線，像政大上樟山寺、劍潭走到老地方觀景平台，以及熱門的郊山象山等，然後視天氣、時間及身體狀況而變換。

去年因為一個機緣，我開始將我的郊山版圖拓展到陽明山區，在努力克服體能障礙後，我慢慢喜歡上七星山的沿途風光，還有登上主、東峰後享受絕佳的視野及展望。有次遇到一位已退休的女山友，她說她每周會來一、兩次，已經持續快20年；還有新聞報導提到有位老先生已經累積爬七星山上千次，這些人的精神與毅力，都讓我覺得值得學習。

面對新春伊始，我希望新的一年可以實踐我的郊山計畫不間斷，一方面可以持續精進我的腳力及體能，另一方面也能透過接觸大自然，洗滌心靈，並獲得放鬆及紓壓。