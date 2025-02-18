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久坐、少運動 26歲工程師「硬不起來」

聯合報／ 記者林則澄／台北報導

時序進入春天，清晨或傍晚仍是低溫，一名26歲工程師平時久坐、少運動，總是在魚水之歡前陰莖軟掉，出現勃起功能障礙問題，讓女友頗有微詞。情侶倆因此去泌尿科就醫，男方經由服藥與心理諮商後重振雄風，在房事上找回以往的自信心。

男性勃起功能障礙，近年有年輕化趨勢，三軍總醫院副院長、泌尿外科主治醫師蒙恩表示，高危險因子包括慢性病、生活習慣不良、工作壓力大。有時遇到有勃起功能障礙的年輕患者，檢查後發現，往往血管、神經並無退化跡象，大多是心理因素導致「硬不起來」，房事表現不如預期。

蒙恩指出，他多會協助心理諮商或請患者的伴侶一同進入診間，告知相關衛教知識，男方以藥物治療後好轉，就不需要進一步手術。

蒙恩表示，45歲以上青壯年族群應留意有無勃起功能障礙，包括硬不起來或硬度不足等，但也可能是心血管疾病前兆，例如冠狀動脈狹窄或阻塞造成的冠心症。一般而言，醫師會留意患者有無三高（高血壓、高血脂、高血糖）病史，若血脂高，可能血管管徑或彈性有問題，或血糖高甚至有糖尿病，也可能神經傳導有問題，建議進行其他部位或全身性檢查。

許多有房事挫折經驗的男性，就醫後經醫師開立壯陽藥服用即獲得緩解。蒙恩提醒，若患者有雄性荷爾蒙分泌不足、血管彈性不佳、神經傳導能力受損等情況，若服藥後的藥效有限，也勿與降血壓藥同時服用，以免產生暈眩等血壓過低的情況。若已是糖尿病中後期患者，神經傳導功能急遽退化，則可能要動手術或植入人工陰莖，才能幫助房事。

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