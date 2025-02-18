水果發霉削掉再吃？吃下毒素恐致癌

水果發霉、腐敗，恐不只是長出黴菌，更潛藏細菌孳生問題。近期知名木瓜牛奶業者被員工爆料，以發霉的木瓜製作飲品，引發食安的疑慮，備受民眾關注。台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，水果發霉後，顯示水果已有破損、腐敗情形，除孳生黴菌外，也容易孳生細菌，民眾千萬不要再食用，避免身體出現不適。

水果發霉後，許多民眾常會覺得可惜，為了珍惜食材，可能會把長出黴菌的部位削掉再吃。楊振昌說，經搜尋國內外相關研究文獻發現，水果發霉後，常見同時孳生的細菌，包括大腸桿菌、沙門氏菌、綠膿桿菌等，若吃下肚的話，大腸桿菌、沙門氏菌容易引起惡心、嘔吐、腹痛、腹瀉等類似食物中毒的症狀，必須多加注意。

水果發霉部分也容易孳生黑根黴菌等9種黴菌，楊振昌指出，依印度及奈及利亞研究報告指出，此兩國的木瓜都曾被檢出黃麴毒素，但台灣的黃麴毒素則容易出現在玉米、花生等五穀雜糧類，蔬菜、水果未被檢出，但暴露在黃麴毒素的風險下，恐增加急性肝臟發炎的機會，長期來說，還可能引發肝癌。

台灣的木瓜是否也存在黃麴毒素？楊振昌說，並不一定，原因是台灣的衛生條件，以及水果保存、運送的條件應該都比印度、奈及利亞來得好，因此，台灣的木瓜未必會存有黃麴毒素，必須經過檢驗才能得知。

楊振昌指出，不論哪一種水果發霉後，在肉眼看不見的地方，均可能潛藏食安問題，民眾千萬不要把發霉的地方削掉再吃。若不小心吃到發霉的水果，而出現惡心、嘔吐、腹痛、腹瀉等症狀，嚴重時更可能有發燒、身體虛弱、冒冷汗、拉肚子或水瀉不止等情形，應盡速就醫。

楊振昌強調，食品業者更應該秉持企業的道德良心，為民眾的食安把關，不可以把水果發霉的地方削掉，再繼續販售，「這樣做是不行的」。