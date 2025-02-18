元氣最愛問／新手登山 先做功課

資深專業山域嚮導阿布老師。記者曾吉松／攝影 登山健行是許多人維持身心健康的方法，但如果沒有事先做好準備，很容易造成意外，今年春節連假期間即傳出多起山難，單是南投山區八天內就有七起意外，資深專業山域嚮導阿布老師在「元氣最愛問」節目中傳授登山必備常識，並提醒「登山前一定要先做好評估，而不是看到網友美美的照片就出發」。

他以近年大受歡迎的抹茶山為例，很多人都想徜徉其中拍美照，但其實抹茶山最後1.6公里的爬坡並不好走，需耗費1.5至2小時，若想登上三角崙山，還須拉繩以及途經難度較高的地形，較具危險性，因此出發前一定要查好資料。

登山路線怎麼選擇

阿布老師建議，新手可依三項原則選擇登山，一是「距離」，全程應在3公里以內；二是「時間」，約3個小時即可；三是「高度」落差不要太大，最安全的選擇是原點進出，一旦半途體力不支還可退回原路。若平時很少運動，出發前應評估自身狀況。推薦初學者可走台北市富陽公園往福州山方向的路線，搭捷運至麟光站，出站路程約10分鐘即可走進園裡，全程體力不會負荷太大，又可享受豐富的生態環境。

台灣登山界對於山岳的分級，多以海拔高度作為區分的標準，大致分三類，1000公尺以下的郊山、1000到2500公尺的中級山、2500公尺以上的高山百岳。初學登山，建議從住家附近的郊山開始嘗試，如果感到游刃有餘，就可以往下一階段嘗試。

阿布老師提醒，有一族群的迷路機率偏高應特別留意，也就是「介於50幾到60幾歲間、退休後才有時間爬山的人，往往找不到伴就獨自出發。」他們通常對3C產品的使用不熟悉，也沒有對天氣做很好的判斷，一旦在山裡迷路、氣溫驟降可能造成生命危險，「野外求生333原則」就提到，「若發生失溫狀況，僅能維持生命3小時」。

遇虎頭蜂怎麼自保

經常有人擔心「遇到虎頭蜂攻擊怎麼辦？」阿布老師說，基本原則是不穿淺色光滑的衣服、不要塗抹香水，以及建議使用含DEET成分的防蚊液，虎頭蜂分為採集蜂、巡邏蜂、守衛蜂、攻擊蜂，前三種蜂在工作時被騷擾就會立刻轉為攻擊蜂，「有時虎頭蜂的圍攻沒有原因，也有可能是牠們剛被其他動物攻擊，轉而攻擊剛路過的登山客」。

阿布老師提醒，當虎頭蜂靠近時千萬不要動手揮開，靜待牠們離開，如果發現蜂數量變多，可能是前方已有人驚擾到牠們，這時應慢慢往後退，尋原來的路退回去，切記不要大叫，聲音也會刺激虎頭蜂，但最大刺激是氣流，如果轉身快跑或有揮舞的動作，都會造成反效果。

一旦遭到虎頭蜂攻擊，阿布老師強調，首先要保護頭部、頸部，虎頭蜂會朝向比較深色的地方攻擊，尤其是頭髮，可把衣服拉起來罩住頭，若被螫不要當場處理，應離開50到100公尺後看情況再停下來，被螫處用生理食鹽水或普通的水沖，抹上抗過敏藥膏，趕快下山就醫。

登山健行出發前務必做好功課，確保安全。此外，備妥登山基本裝備非常重要，不但要有一雙止滑好走的鞋，還要正確使用登山杖，才能保障安全又可延長膝蓋壽命，阿布老師於節目中不但親授必備常識，更示範登山杖正確使用方式，可觀看完整節目，登山前做足準備。

野外求生333原則 發生意外時，首要應該讓身體保暖不失溫，再來才是找水及食物。 ★3小時內保暖 ★3天飲水 ★3周飲食