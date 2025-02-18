聽新聞
0:00 / 0:00

彭啓明：讓淡水河像塞納河能游泳

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

環境部水利署近期將推出「透明淡水河」平台，讓民眾可即時查詢淡水河流域的汙染狀況，環境部長彭啓明說，終極目標是希望淡水河像巴黎塞納河一樣能游泳。

環境部國家環境研究院與經濟部水利署昨簽署合作備忘錄，彭啓明說，環境部跟水利署有五項合作，包括公共工程建設納入減碳技術、透明淡水河平台、二仁溪電子廢棄物整治、調適作為、獲得碳權等，其中，二仁溪橫跨台南跟高雄，過去是三不管地帶，環境部爭取約十三億元預算，獲行政院初步同意，盼三年內解決問題。

至於透明淡水河平台，彭啓明指出，淡水河是政府從以前到現在投入最多的河川，花費大約兩千多億整治，現在希望中央跟地方合作，未來一、兩個月內預計推出透明淡水河平台，讓民眾即時獲知淡水河流域汙染現況，甚至水質何時比較差，就跟空氣品質監測一樣透明公開。

彭啓明說，法國巴黎塞納河花了非常多經費、時間整治，讓民眾在巴黎奧運在塞納河游泳，這也是他的終極目標，要讓母親河淡水河更乾淨。

水利署署長賴建信說，淡水河沿岸有相當多監測站，未來將以資料為基礎，透過循證治理的方式找出潛在汙染源，並採取相應措施。

國環院院長劉宗勇表示，這次合作備忘錄的簽署，將可借重水利署豐富的水利調查相關資料與服務經驗，培養優秀的調適專業人才，提高跨部會資源應用，更可以在綠色成長與二○五○淨零轉型戰略中，強化健全調適行動的執行。

水利署 淡水河 環境部

延伸閱讀

彭啓明：關注歐盟碳邊境調整機制 台灣最快年底啟動法案程序

彭啓明：攜手水利署推透明淡水河 盼未來能游泳

彭啓明：今年先修訂法規 2026年組碳交易先行者聯盟

預算遭刪停訂報紙雜誌 彭啓明：情非得已

相關新聞

嚴重汙染河川總長縮至74.6公里

環境部昨天公布嚴重汙染河川總長度，廿年來從三八六點二公里大幅縮減至去年的七十四點六公里，減少近八成，嚴重汙染測站數去年降...

糖友長期暴露空汙 洗腎風險增

空汙不僅誘發肺癌，還會加速糖尿病患者腎臟病惡化，提高洗腎風險。國衛院最新研究發現，糖尿病患若長期接觸二氧化氮、懸浮微粒Ｐ...

境外汙染加上火災濃煙 新北環保局發布空品警報

17日晚間10時11分，新北鶯歌區鶯桃路一處地下一層工地冒黑煙，消防局部署水線搶救，確認內部無人，火災濃煙加上近日有境外...

10萬劑周四開打 流感疫苗 新北最多

近日全國流感疫苗打氣飆升，行政院緊急加購十萬劑疫苗，將於本周四開打。衛福部疾管署昨公布各縣市疫苗分配數量，新北市一萬五四...

糖友回診、健檢率偏低 醫界憂心

為增加國人健康餘命，總統賴清德上任後積極推動「八八八計畫」，本月廿七日將召開第三次健康台灣委員會。該計畫重點在於糖尿病防...

不孕補助 去年添9千試管嬰兒

衛福部「擴大試管嬰兒補助方案」於一一○年七月一日上路，不孕症夫妻首次申請試管嬰兒補助最高十萬元，大幅減輕經濟負擔。國健署...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。