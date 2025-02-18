彭啓明：讓淡水河像塞納河能游泳

環境部與水利署近期將推出「透明淡水河」平台，讓民眾可即時查詢淡水河流域的汙染狀況，環境部長彭啓明說，終極目標是希望淡水河像巴黎塞納河一樣能游泳。

環境部國家環境研究院與經濟部水利署昨簽署合作備忘錄，彭啓明說，環境部跟水利署有五項合作，包括公共工程建設納入減碳技術、透明淡水河平台、二仁溪電子廢棄物整治、調適作為、獲得碳權等，其中，二仁溪橫跨台南跟高雄，過去是三不管地帶，環境部爭取約十三億元預算，獲行政院初步同意，盼三年內解決問題。

至於透明淡水河平台，彭啓明指出，淡水河是政府從以前到現在投入最多的河川，花費大約兩千多億整治，現在希望中央跟地方合作，未來一、兩個月內預計推出透明淡水河平台，讓民眾即時獲知淡水河流域汙染現況，甚至水質何時比較差，就跟空氣品質監測一樣透明公開。

彭啓明說，法國巴黎塞納河花了非常多經費、時間整治，讓民眾在巴黎奧運在塞納河游泳，這也是他的終極目標，要讓母親河淡水河更乾淨。

水利署署長賴建信說，淡水河沿岸有相當多監測站，未來將以資料為基礎，透過循證治理的方式找出潛在汙染源，並採取相應措施。

國環院院長劉宗勇表示，這次合作備忘錄的簽署，將可借重水利署豐富的水利調查相關資料與服務經驗，培養優秀的調適專業人才，提高跨部會資源應用，更可以在綠色成長與二○五○淨零轉型戰略中，強化健全調適行動的執行。