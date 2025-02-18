嚴重汙染河川總長縮至74.6公里

環境部昨天公布嚴重汙染河川總長度，廿年來從三八六點二公里大幅縮減至去年的七十四點六公里，減少近八成，嚴重汙染測站數去年降至七站，創歷史新低。但環團指出，不肖業者排放廢水行為依舊，臭到不行，去年汙染測站創新低是拜颱風大雨所賜。

環境部水質保護司司長王嶽斌說，近年來透過公共下水道接管、現地水質淨化、總量管制加嚴、畜牧糞尿資源化等，讓各地河川整治見效，像是北部的南崁溪、南部的二仁溪及急水溪水質都有明顯改善。

環境部從二○一五年推動水汙染總量管制，截至去年，四十四條高汙染潛勢圳路已全數解除列管，全國七十七處監測點共執行五一六次監測，除重金屬（銅）汙染合格率達九十九％，也促進轉型，降低汙染風險跟處理成本。

王嶽斌說，目前還剩餘七站嚴重汙染測站，其中有五處是畜牧廢水造成的汙染，畜牧廢水汙染處理是重中之重，必須透過集中處理，將畜牧糞尿轉廢為能，包括雲林崙背鄉、麥寮鄉、台南柳營區、高雄內門區都是優先推動區域。

環境部近期也啟動總量管制二點○，預計未來四年推動廿處水體畫設加嚴管制區，今年優先鎖定老街溪、南崁溪、社子溪、新豐溪、新虎尾溪、急水溪、二仁溪、阿公店溪八條流域，針對重金屬超標、中重度汙染測站實施強化管制。

此外，自三月起也將規範露營場應收集汙水，並設置建築物汙水處理設施，處理後排放水質應符合放流水標準。王嶽斌說，按裁罰準則可處三萬到三百萬元。

對於環境部端出的成績單，台灣民參與協會水土防災組主任粘麗玉指出，環境部稱排放廢水情況改善，嚴重汙染河川的測站大幅減少，但其實不肖業者排放廢水的行為依舊，且都是趁周末公務人員沒上班時偷排放，就算民眾檢舉也無法及時抽驗，常常廢水都偷排完了，稽查人員才趕到，民眾仍被廢水臭到不行、抱怨連連。

粘麗玉說，政府立再多法也沒用，就算修法推動總量管制二點○，也不見得可以根除問題，既要源頭管理就要嚴格查辦，現在環境部規定，違規排放廢水的畜牧業者被抓就會縮減總飼養頭上限，建議應改為輔導後若仍再犯，就要撤銷營業執照。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英說，去年嚴重汙染河川的紀錄之所以會創新低，全都是因為去年颱風、大雨不斷，就算偷排廢水也很快就會被沖走，但如今沒有下雨，不肖業者依然違規排放廢水，彰化沿海低窪地區的河川「幾乎是死水」。