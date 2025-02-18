河汙改善了？地方盼工業區設汙水處理廠

曾擔任過台南市仁德區長的市議員郭鴻儀表示，三爺溪流經仁德區，過去是嚴重汙染河川，由於多管齊下改善水質，已降為中度汙染，雖然有看到烏龜、吳郭魚，但活得很辛苦，問題在工業廢水汙染，以及有不法業者利用暗管偷排情形，應在工業區設置汙水處理廠，及落實雨汙分流，才能讓汙染再改善。

仁德里長王文道說，三爺溪水質雖有改善，但水仍是黑烏烏的，與工業廢水汙染有關，希望市府及中央環保、水利單位能再努力，降低汙染。

台南社大環境小組召集人黃煥彰任教於中華醫事科大，三爺溪就從校園後流過，他也說，近幾年來的努力，水質是有改善，但水還是黑的，離民眾期待還有一大段距離，應盡速規畫，將沿岸小型工業區集中設置汙水處理廠，另沿線的汙水處理設施也能持續進化，發揮更大效率。

急水溪上游因畜牧廢水受到嚴重汙染，雖有設置「八翁里畜牧糞尿資源化處理中心」，但目前所規定回收率偏低，應再提升，而沼氣可發電，也是再生能源；建議設置聯合處理中心，善用沼氣發電，除提高回收率，也改善河川汙染。

桃園市蘆竹區南崁里長邱顯助表示，市府加強稽查後，南崁溪周邊業者多不敢違規排放，環境確實變比較乾淨，很少看到死魚或垃圾漂流，希望能持續整治及進行美化工程，改善環境品質。