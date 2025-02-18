北台灣郵件中心115年啟用 估日處理包裹25萬件

中央社／ 台北17日電

郵政物流園區（機場捷運A7站）內的北台灣郵件中心已完工，中華郵政公司預定明年上半年啟用，估計屆時每天可處理25萬件包裹。

中華郵政發布新聞稿指出，交通部長陳世凱今天視察郵政物流園區，關切北台灣郵件中心進度。

中華郵政表示，北台灣郵件中心及營運中心已竣工，正辦理建物驗收作業及自動化分揀設備安裝，預定年底完成驗收，明年上半年啟用。

陳世凱指示園區建置工作須嚴格控管進度，如期如質完成，並做好搬遷妥善規劃、員工溝通、關務與農檢等協同作業及風險控管，確保各項作業安全，擬妥各類突發狀況的緊急應變措施，確保營運順利。

根據中華郵政規劃，北台灣郵件中心將整合台北及桃園郵件處理中心與國際進、出口郵件業務，處理範圍涵蓋北北基、桃園、新竹及宜蘭、花蓮等區域，約占國內郵件量70%，並導入新式自動化郵件處理設備，優化作業流程，包裹分揀量估計每天可達25萬件。

中華郵政表示，北台灣郵件中心還約有2400坪辦公空間將招商，預期引進物流、電商等相關產業的新創或青創業者進駐使用，扶持產業發展。

陳世凱指示，郵政物流園區招商須注重客戶對郵政業務有所挹注，並鼓勵多元廠商進駐，形成物流產業聚落共榮發展，發揮公共效益，並期許中華郵政善用郵政物流園區地理區位與倉配一體之優勢，結合物流配送與郵務發展，擴大業務規模，為民眾提供更優質便捷的服務。

郵政物流園區位於機場捷運A7站附近，占地約17公頃；其中郵政物流中心已於民國111年底啟用，郵政資訊中心於今1月剛完成驗收。

中華郵政 物流 郵件

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