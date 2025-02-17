大馬檳城「很懂玩·也很好玩」登陸台中 推介會盛大舉行

推廣馬來西亞檳城的多元旅遊觀光體驗，檳城旅遊及創意經濟事務辦公室(PETACE)聯同檳城環球旅遊機構(PGT)，今(17)日在台中七期日月千禧酒店舉辦「檳城很懂玩，也很好玩」旅遊推介會，吸引許多台灣旅遊業者、媒體及旅遊愛好者參與。

此次推介會，由檳州旅遊及創意經濟事務行政議員黃漢偉親自率領代表團，向台灣市場推廣檳城的多元旅遊體驗，並希望深化檳城與台灣在旅遊領域的合作。

檳城州議員王麗麗致詞時表示：「檳城不僅擁有世界文化遺產喬治市，更是馬來西亞文化、藝術、歷史交匯的中心。我們希望讓更多台灣朋友認識檳城的獨特魅力，無論是深厚的歷史底蘊、豐富的美食文化，還是令人驚嘆的自然景觀，檳城都是值得探索的目的地。」

王麗麗指出，去年台灣直飛檳城的旅客人數逾4.2萬人，年增近二成，僅次於印尼、新加坡及中國，排名第四，台灣旅客除了觀光旅遊，也有不少是雙方學校的國際交流活動。

檳城擁有百年歷史的華人寺廟、印度廟及清真寺，展現多元宗教文化的和諧共存。此外，檳城也是東南亞最重要的醫療與教育中心之一，擁有國際級的醫療設施，每年吸引大量海外病患前來尋求高品質、可負擔的醫療服務。

同時，檳城的國際學校與大學亦享譽全球，成為亞洲學生嚮往的求學之地。

檳城更在近期，被票選為馬來西亞最適合女性旅遊的城市，被認為是全國最安全的目的地之一，讓旅客能夠無憂無慮地探索這座充滿魅力的城市。

王麗麗說，作為世界公認的美食天堂，檳城的道地小吃如炒粿條、亞參叻沙、福建蝦麵、椰漿飯等深受遊客喜愛。檳城的美食文化不僅融合馬來、西方、華人、印度等多元風味，更因其道地與獨特性，吸引無數食客慕名而來。

除了美食，檳城也是亞洲最具文化創意的城市之一。喬治市的壁畫與街頭藝術，已成為遊客的打卡熱點，而每年舉辦的喬治市藝術節，更吸引來自世界各地的藝術家、表演者和創意產業人士，讓遊客能夠親身體驗國際級的藝術表演與展覽。

此外，檳城的升旗山國家公園、原始雨林探險及世界級海灘，也是遊客體驗大自然之美的絕佳選擇。無論是徒步登山、探索野生動物，或是前往邦咯島、檳城周邊的隱世海灘，都能讓旅客深度感受檳城的自然魅力。

台灣一直是檳城的重要市場，雙方在文化、美食、旅遊體驗上有許多相似之處，促成了檳城與台灣遊客的緊密聯繫。

此次推介會，除了展示檳城的最新旅遊產品與特色行程外，檳州政府也希望與台灣旅遊業界展開更深入的合作，開發更適合台灣市場的旅遊行程，讓檳城成為台灣遊客的首選目的地之一。

王麗麗誠摯邀請台灣旅客來檳城旅行，感受這座城市的獨特魅力。強調無論是悠閒旅行、美食品味、文化探索，還是高品質醫療與國際教育資源，檳城都能帶給旅客超乎預期的體驗。