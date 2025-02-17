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台北霧茫茫...東北風挾帶PM2.5影響 環保局：空品達紅色等級

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台北霧茫茫...東北風挾帶PM2.5影響 環保局：空品達紅色等級

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
受到氣候影響，北市今天空氣品質不佳，環保局表示，今天晚間7點空氣品質指標（AQI）監測顯示已大於150以上，PM2.5濃度逐漸增。示意圖。圖／聯合報系資料照
受到氣候影響，北市今天空氣品質不佳，環保局表示，今天晚間7點空氣品質指標（AQI）監測顯示已大於150以上，PM2.5濃度逐漸增。示意圖。圖／聯合報系資料照

受到氣候影響，北市今天空氣品質不佳，環保局表示，今天晚間7點空氣品質指標（AQI）監測顯示已大於150以上（屬對所有族群不健康紅色等級），指標污染物為細懸浮微粒（PM2.5），環保局啟動SOP加強查核，改善空品惡化趨勢，保障民眾健康。

環保局表示，今日受東北風挾帶境外汙染物影響台灣，北市上午開PM2.5濃度逐漸增加，天母等空氣品質監測站於上午6時起陸續達橘色提醒，至晚間7時天母測站已達紅色等級。

環保局說，各單位上午已提前啟動空品應變機制，包括執行營建工地及餐飲業查核、機車及柴油大客貨車路邊攔查、加強道路洗掃作業、工廠自主管理等管，提醒民眾做好個人防護，敏感族群應減少戶外活動，必要外出時記得配戴口罩做好個人防護。

天母 環保局 空氣品質

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