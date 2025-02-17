不僅誘發肺癌 國衛院研究：空汙加速糖尿病患者腎病惡化

台灣第二型糖尿病患高達250萬人，一旦病情未控制得宜，恐增罹患慢性腎臟病的機會。國衛院最新研究發現，糖尿病患若長期暴露於在空氣汙染物質，如二氧化氮(NO2)與懸浮微粒PM2.5，同樣會增加慢性腎臟病風險。國衛院表示，糖尿病患若沒有好好控制病情，血管容易引起病變，如果又處在空汙環境，將催化血管發炎加速病變，建議糖尿病患要避免慢性腎臟病，必須遠離空汙，降低洗腎的風險。

研究計畫主持人、國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心執行長許志成說，此篇研究為國際首篇，針對第二型糖尿病者的慢性腎臟病情形，進行長期世代追蹤，於2003至2005年共招募1316名第二型糖尿病患者，女性占52%、男性48%，平均年齡56歲，患者被追蹤至2012年年底。

許志成說，患者於研究期間至少進行兩次臨床訪視，觀察其慢性腎臟病的發展，平均每半年監測腎絲球過濾率（eGFR）一次，當數值低於60，即為慢性腎臟病，並增加心血管疾病及死亡率機會。

許志成說，該研究收集由環境部設置的72個環境空氣品質監測站，其中二氧化氮、懸浮微粒PM2.5的月平均濃度，再以患者居住地址推估相對暴露濃度。研究發現，在922位腎功能正常患者中，經過平均5.54年的追蹤後，有441人罹患慢性腎臟病。研究進一步發現，當患者暴露在超濃度空氣汙染環境下，如二氧化氮濃度超過22.55ppb，或PM2.5濃度超過每立方公尺33.44微克時，發生慢性腎臟病的風險顯著增加。

許志成說，研究最新發現，第二型糖尿病患暴露於二氧化氮濃度下，每增加1ppb，慢性腎臟病風險增加4%，若增加10ppb，罹病風險增至52%，可見糖尿病患者在空氣品質防護方面，需要受到更多的保護。

參與研究的台大醫學院護理系暨研究所助理教授秦唯珊表示，當糖尿病患暴露在較高濃度的二氧化氮和PM2.5的環境，將增加患者罹患慢性腎臟病的風險。研判可能是因為糖尿病患者本身就屬於血管病變的高風險族群，若沒有好好控制病情，血管容易引起病變。如果又處在空汙的環境，可能催化血管發炎加速病變，建議糖尿病患要避免慢性腎臟病，必須遠離空汙，降低洗腎的風險。

此項研究凸顯了第二型糖尿病等高風險族群，應制定空氣品質管理策略的必要。秦唯珊說，建議政府將糖尿病患納入提醒空汙指標的敏感對象，提醒糖尿病患者空汙嚴重時應避免外出，若要運動應改為居家運動，在家活動時，建議開啟空氣濾清器，做好防護措施，外出時也應查詢空汙相關指標，並佩戴口罩。

許志成表示，根據歷年台灣腎病年報資料顯示，約有47％慢性洗腎患者乃是因糖尿病沒有好好控制，引發慢性腎臟病所致，所以除了控制三高、避免服用來路不明的藥物等，以防血管病變外，空汙環境因素也需多加注意，呼籲政府應有更多嚴格措施，減少空汙。