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女子確診眼瞼黃斑瘤 醫驚：快驗膽固醇

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
眼科醫師洪啟庭提醒高膽固醇或高三酸甘油脂等問題，可照鏡子檢查，提早發現異狀及早就醫檢查。記者郭韋綺／攝影
眼科醫師洪啟庭提醒高膽固醇或高三酸甘油脂等問題，可照鏡子檢查，提早發現異狀及早就醫檢查。記者郭韋綺／攝影

高雄25歲林姓妙齡女子眼睛長出黃色硬塊，以為粉刺或針眼，到眼科檢查被診斷是眼瞼黃斑瘤，眼科醫師洪啟庭說，這是脂肪沉積物，多因膽固醇或三酸甘油脂太高引起，經抽血確認女子膽固醇超標，他提醒若黃斑瘤太嚴重，可能增加心血管疾病、心肌梗塞及中風的風險。

達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭表示，林姓女子1年多前發現眼皮上方長出細小粉刺，滿布眼皮周遭，檢查眼瞼內側，出現數個隆起的結節，且為多顆小型黃色斑塊，類似脂肪瘤，形狀為橢圓形，眼底有星狀玻璃體，這不是粉刺、針眼，而是眼瞼黃斑瘤。

眼瞼黃斑瘤形成是巨噬細胞吞進大量脂肪，沉積於皮膚真皮層，形成黃色斑塊，為良性皮膚腫瘤，雖不會變惡性腫瘤，但也不會自行消失，以細針挑出已經改善，不影響視力。

黃斑瘤成因多是膽固醇、三酸甘油脂過高引起，建議女子抽血檢查，結果女子總膽固醇值300mg/dl（正常200以下），一問下，原來嗜吃蝦蟹膏、肥豬肉等高膽固醇、高熱量食物，後來改變飲食、吃得清淡，已降到正常值。

洪啟庭說，眼瞼黃斑瘤發生率百分之一，每100個就有1人，且女性多於男性，好發於30至50歲，抽菸與肥胖者也常見，據統計，眼瞼黃斑瘤患者一半以上機率會有膽固醇、三酸甘油脂過高，也易有脂肪肝與動脈粥狀硬化，37%合併高血壓、20%糖尿病、7%冠狀動脈疾病。

黃斑瘤太嚴重後續問題很多，可能提高心血管疾病、心肌梗塞或中風的機率，最好定期至相關科別的門診追蹤血糖、脂蛋白、三酸甘油脂與血壓，眼瞼黃斑瘤變大，也必須接受手術切除，或以化學性藥水燒灼或是雷射治療，若是血脂肪異常者，治療後復發率也較高。

他說，過年前後尾牙、春酒聚餐多，想知道膽固醇有沒有過高，眼睛是觀察重點，常照鏡子自我檢查，就能提早預防及發現身體其他疾病。

高雄一名女子罹患眼瞼黃斑瘤，抽血檢查確認膽固醇超標。記者郭韋綺／攝影
高雄一名女子罹患眼瞼黃斑瘤，抽血檢查確認膽固醇超標。記者郭韋綺／攝影
眼科醫師洪啟庭提醒高膽固醇或高三酸甘油脂等問題，可照鏡子檢查，提早發現異狀及早就醫檢查。記者郭韋綺／攝影
眼科醫師洪啟庭提醒高膽固醇或高三酸甘油脂等問題，可照鏡子檢查，提早發現異狀及早就醫檢查。記者郭韋綺／攝影

中風 脂肪肝 膽固醇

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