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冷氣團發威！雨彈炸3地 周五更強冷空氣「低溫僅11度」
大陸冷氣團持續影響，中央氣象署預報員張承傳表示，明天水氣增多，北部、東部及中部山區有雨，北部低溫約12度，周三白天冷氣團減弱、周四持續回暖，但周五再有另一波冷氣團來襲，且強度比這波更強，北部低溫下探11度，並持續影響到下周一；降雪部分，明天中部以北3000公尺以上高山有機會降雪。
張承傳說，明（18日）水氣增多，迎風面的基隆北海岸、東北部及大台北山區有短暫降雨，且有較大雨勢，大台北、花東、恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區則有零星降雨。
周三（19日）風向轉為偏東風，迎風面地區容易下雨，宜花有局部較大雨勢，東半部、基隆北海岸、恆春半島有局部短暫雨，大台北有零星降雨，桃園以南則多雲到晴。
周四（20日）降雨趨緩，但背部、中部山區仍有零星短暫雨，東半部也有局部降雨；周五（21日）桃園以北、東半部有局部短暫雨，新竹山區有零星降雨，這樣的形況將持續到下周一（24日）。
溫度部分，張承傳指出，明天持續受到大陸冷氣團影響，各地早晚偏冷，北部低溫13、14度，其他地區15、16度，白天高溫也有下滑，北部、東北部高溫降到16至19度，台北約16度、苗栗19度，其他地區高溫約21至23度。
張承傳表示，第1波大陸冷氣團影響到周三清晨，低溫將再下降1度，北部、東版步低溫下探12度；周三白天冷氣團減弱，周四溫度持續回升，北部高溫回升到20至23度，中南部23、24度，東部20、21度。
周五第2波大陸冷氣團來襲，且強度比這波更強一點，北部低溫約11度，且持續影響至下周一。
降雪部分，張承傳表示，中天中部以北3000公尺以上高山還有降雪機會，後續那波冷氣團因觀測時間較久遠，是否降雪還要再觀察。
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