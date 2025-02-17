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線上瀏覽量破2500萬 PAR表演藝術雜誌推出舊雜誌電子書

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
PAR表演藝術雜誌1992年推出的試刊號，如今可以透過電子書的方式在官網內閱讀。圖/PAR表演藝術雜誌提供
PAR表演藝術雜誌1992年推出的試刊號，如今可以透過電子書的方式在官網內閱讀。圖/PAR表演藝術雜誌提供

華人世界歷史最悠久的表演藝術雜誌《PAR表演藝術》，去年進行數位轉型，取消紙本全面經營網站，雜誌雙月刊改版為不定期發行年度特刊。迄今電子報訂戶累計18500位、官網年度入站人次超過110萬、瀏覽量突破2500萬次。去年底更進一步將1992年以來累積的紙本雜誌統統轉為電子書，即起3月31日止，讀者加入PAR會員即享免費試閱版面資料庫。

PAR總編輯黎家齊表示，響應兩廳院永續政策，PAR官網去年底推出數位全閱覽之版面資料庫，將1992年試刊號至2024年第360期，所有雜誌版面數位化，以電子書的形式呈現，提供付費讀者於站內閱覽，並推出個人及團體等多種付費閱覽方案，服務不同類型的讀者。

今年下半年，官網預計再推出數位全閱覽之表演藝術年鑑資料庫，收錄1995至2024年所有表藝年鑑，同樣以電子書於站內閱覽的形式呈現。黎家齊表示，PAR將持續深耕數位閱讀領域，推出更多元的數位出版品及服務。

●​PAR官網數位全閱覽服務說明 https://par.npac-ntch.org/publish/service

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