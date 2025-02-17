聽新聞
0:00 / 0:00
新北復康巴士每月出勤6萬趟 雙人座提高量能、還打6折
新北市現有18.3萬身心障礙者，負責營運新北復康巴士的育成基金會指，交通局去年增加司機津貼、調整契約補助，但每月復康巴士仍須出勤5、6萬趟次。新北社會局說，近年鼓勵民間捐贈「雙人座」復康巴士，不僅可提高有車率，且搭乘費用可打6折。
育成基金會復康部經理林春榮指出，現營運503輛復康巴士，每月巴士出勤達5、6萬趟次，交通局去年增加司機每月3000元津貼、滾動調整補助內容，讓近年營運不至於因通貨膨脹、維修費用增加，而感到吃力。
新北復康巴士去年營運車輛有545輛，今年減少47輛剩498輛營運，新北交通局表示，是因年限超過10年淘汰，且雙人座復康巴士共168輛、占33.7%，目前營運及備援車輛數仍充足，尖峰時段有車率達95至98%，不影響有車率；至於駕駛，截至1月復康巴士駕駛為406人，持續招聘中。
新北社會局身心障礙科長楊貴閔解釋，雙人座復康巴士單價，比一般復康巴士貴40萬至90萬不等，因此市府的雙人復康巴士數比例較低，但近年鼓勵民間捐贈雙人座，不僅可提高有車率，且搭乘費用是以一般復康巴士金額再打6折，日電貿公司今日捐贈的2輛復康巴士正是雙人座。
社會局指出，日電貿公司董事長周煒凌自2020年便響應新北愛心大平台，已捐贈新北市12輛復康巴士，其他還捐防疫、消防救災、地震災後重建物資，以及挹注雙北市學生圓夢助學基金等，迄今共捐助超過3400萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言