快訊

長子、長孫都不在…柯文哲父親病逝 由「他」捧牌位移靈私人會館

藥華藥晚上八點半重訊記者會 說明仲裁賠償案進度事宜

冷氣團發威！雨彈炸3地 周五更強冷空氣「低溫僅11度」

聽新聞
0:00 / 0:00

新北復康巴士每月出勤6萬趟 雙人座提高量能、還打6折

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
日電貿公司捐贈2輛復康巴士給新北市政府。圖／新北社會局提供
日電貿公司捐贈2輛復康巴士給新北市政府。圖／新北社會局提供

新北市現有18.3萬身心障礙者，負責營運新北復康巴士的育成基金會指，交通局去年增加司機津貼、調整契約補助，但每月復康巴士仍須出勤5、6萬趟次。新北社會局說，近年鼓勵民間捐贈「雙人座」復康巴士，不僅可提高有車率，且搭乘費用可打6折。

育成基金會復康部經理林春榮指出，現營運503輛復康巴士，每月巴士出勤達5、6萬趟次，交通局去年增加司機每月3000元津貼、滾動調整補助內容，讓近年營運不至於因通貨膨脹、維修費用增加，而感到吃力。

新北復康巴士去年營運車輛有545輛，今年減少47輛剩498輛營運，新北交通局表示，是因年限超過10年淘汰，且雙人座復康巴士共168輛、占33.7%，目前營運及備援車輛數仍充足，尖峰時段有車率達95至98%，不影響有車率；至於駕駛，截至1月復康巴士駕駛為406人，持續招聘中。

新北社會局身心障礙科長楊貴閔解釋，雙人座復康巴士單價，比一般復康巴士貴40萬至90萬不等，因此市府的雙人復康巴士數比例較低，但近年鼓勵民間捐贈雙人座，不僅可提高有車率，且搭乘費用是以一般復康巴士金額再打6折，日電貿公司今日捐贈的2輛復康巴士正是雙人座。

社會局指出，日電貿公司董事長周煒凌自2020年便響應新北愛心大平台，已捐贈新北市12輛復康巴士，其他還捐防疫、消防救災、地震災後重建物資，以及挹注雙北市學生圓夢助學基金等，迄今共捐助超過3400萬元。

日電貿公司透過社會局得知共乘可提高復康巴士服務量能，因此選擇捐贈雙人座復康巴士。圖／新北社會局提供
日電貿公司透過社會局得知共乘可提高復康巴士服務量能，因此選擇捐贈雙人座復康巴士。圖／新北社會局提供

巴士 災後

延伸閱讀

新北汐止排水箱涵趕工中 不讓中山高地下箱涵再現淹水場景

黃國昌肯定新北施政 被問2026選舉「藍白合」？市長侯友宜這麼說

環狀線受損新北向中工求償19.27億 市長侯友宜：絕不退讓

新北微禿男超市偷火鍋料 遭逮赫見竟用麥克筆塗黑額頭

相關新聞

冷氣團發威！雨彈炸3地 周五更強冷空氣「低溫僅11度」

大陸冷氣團持續影響，中央氣象署預報員張承傳表示，明天水氣增多，北部、東部及中部山區有雨，北部低溫約12度，周三白天冷氣團...

豌豆有莢沒莢大不同 營養師：膳食纖維有助降低這癌症

豌豆是許多家常菜中常見的食材，其中有豌豆莢的豌豆被歸類在蔬菜類，若無則是全穀雜糧類。專家指出，豌豆莢有豐富的膳食纖維，能...

線上瀏覽量破2500萬 PAR表演藝術雜誌推出舊雜誌電子書

華人世界歷史最悠久的表演藝術雜誌《PAR表演藝術》，去年進行數位轉型，取消紙本全面經營網站，雜誌雙月刊改版為不定期發行年...

113年植物品種權申請創近10年高峰 蝴蝶蘭逾百件居冠

農糧署今天表示，「植物品種及種苗法」施行20年來，已有3286件申請，近10年每年申請件數穩定有100多件，113年20...

新北復康巴士每月出勤6萬趟 雙人座提高量能、還打6折

新北市現有18.3萬身心障礙者，負責營運新北復康巴士的育成基金會指，交通局去年增加司機津貼、調整契約補助，但每月復康巴士...

心靈課程真的健康嗎？ 諮商心理師林萃芬：人格恐遭嚴重破壞

近日YouTuber錫蘭發布名為「你的心靈不需要課程」影片，揭露大型團體意識訓練（LGAT）課程的洗腦三階段，包含基礎課...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。