新北復康巴士每月出勤6萬趟 雙人座提高量能、還打6折

新北市現有18.3萬身心障礙者，負責營運新北復康巴士的育成基金會指，交通局去年增加司機津貼、調整契約補助，但每月復康巴士仍須出勤5、6萬趟次。新北社會局說，近年鼓勵民間捐贈「雙人座」復康巴士，不僅可提高有車率，且搭乘費用可打6折。

育成基金會復康部經理林春榮指出，現營運503輛復康巴士，每月巴士出勤達5、6萬趟次，交通局去年增加司機每月3000元津貼、滾動調整補助內容，讓近年營運不至於因通貨膨脹、維修費用增加，而感到吃力。

新北復康巴士去年營運車輛有545輛，今年減少47輛剩498輛營運，新北交通局表示，是因年限超過10年淘汰，且雙人座復康巴士共168輛、占33.7%，目前營運及備援車輛數仍充足，尖峰時段有車率達95至98%，不影響有車率；至於駕駛，截至1月復康巴士駕駛為406人，持續招聘中。

新北社會局身心障礙科長楊貴閔解釋，雙人座復康巴士單價，比一般復康巴士貴40萬至90萬不等，因此市府的雙人復康巴士數比例較低，但近年鼓勵民間捐贈雙人座，不僅可提高有車率，且搭乘費用是以一般復康巴士金額再打6折，日電貿公司今日捐贈的2輛復康巴士正是雙人座。