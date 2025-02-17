心靈課程真的健康嗎？ 諮商心理師林萃芬：人格恐遭嚴重破壞

近日YouTuber錫蘭發布名為「你的心靈不需要課程」影片，揭露大型團體意識訓練（LGAT）課程的洗腦三階段，包含基礎課程、進階課程、第3階段。錫蘭製作長達2小時的影片，分析課程運作形式，上課學員可能影響心理健康，還造成財物損失。

諮商心理師林萃芬表示，心靈課程有多樣形式，重點在於提升自我心靈成長，不過有些人打著「心靈課程」名號，卻進行心靈控制、騙取金錢。她強調，心靈課程絕對不會用責難、貶低的方式，讓上課學員懷疑自我價值，甚至是用情緒勒索進行操控。

林萃芬指出，大型團體意識訓練（LGAT）課程第一階段通常為自我覺察與覺醒，但不會以揭露個人隱私以及「強撕傷疤」的打壓方式，先否定、再不斷從課程中找回自己。因而產生依賴感，也就是被課程制約，如果沒有上課就感到不安心。

你的心靈是否需要課程？林萃芬說，民眾應該從各種「療癒資源」中找到適合自己的心理服務，例如閱讀、運動、旅行等。如果參加心靈課程，在上課過程覺得被侵犯了、被創傷感反噬，要小心上完心靈課程後反而變得心靈受創。

另外，如果是分享秘密或受傷經驗，在公開場合被喚起創傷並不能讓內心變得更強大，授課老師可能把「創傷」當成操弄工具，塑造成「全世界都拋棄你」，報名進階課程才能得到解方。林萃芬強調，選擇身心靈成長課程要考慮課程內容與費用透明、講師的專業資格與背景。

林萃芬提醒，心靈課程如果價格不菲，幾天課程就可能收費普通上班族一個月的薪水。分成再分三階級上課，全部上完甚至要十幾萬，課程內容非常可能有問題。如果想增進正能量，她建議，可以試試心理諮商，在固定安全的空間與心理師一起討論問題，心理諮商具有目的性、療癒性，並非有嚴重心理問題才需要。

心靈課程的需求日益增加，反映了大眾對自我成長的渴望，林萃芬呼籲，要掌握幾個要點，避免造成心靈的傷害。