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擴大碳盤查對象 環境部：6月推服務、運輸、醫療業指引

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

為持續擴大與強化溫室氣體排放源排放量管理，環境部1月9日預告「事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」草案，並於2月14日召開草案研商會議，預計2月底公告上路。環境今回應旅館業期盼，強調本次擴大盤查登錄對象「不會麻煩、不用委外、不須查驗、沒有要收碳費」。環境部說，自明年起，每年4月30日前盤查登錄前一年度溫室氣體排放量，環境部也預計今年6月底前針對服務業、運輸業及醫療院所等提供盤查指引，並啟動輔導、辦理試填報作業，讓企業有足夠緩衝時間。

環境部表示，本次推動擴大盤查，採3不1沒有原則，將在既有「事業溫室氣體排放量資訊平台」，新增適用本次盤查對象以用電量居多的計算工具，並設計嫁接台電用電資訊，採工商憑證登入，只要盤查範疇一、二，不會增加企業負擔。

除此，今年也將辦理法規說明會及輔導教育訓練，編撰服務業（含旅館業）、運輸業及醫療院所的盤查指引，協助企業自主完成盤查作業，無須委外假手他人；且僅盤查登錄，毋須查驗，不用擔心找不到查驗機構及增加查驗費用；現階段也不納入碳費徵收對象。對於積極減碳企業，環境部將予以表揚，鼓勵優良綠色企業。

環境部說，本次預告草案將用電量高、用油或其他化石燃料多的服務業（資訊服務、百貨公司、購物中心、量販店、旅館、電信服務、連鎖便利商店、超級市場）、運輸業、醫療院所、大專校院、中小型製造業等列入，主要目的為協助各事業單位了解自身碳排放量，讓更多企業瞭解能源使用與碳排放情形之關聯，配合深度節能之推動，提升減碳成效。

大盤 環境部

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