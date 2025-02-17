228連假日月潭清境估遊客多 合歡山注意降雪封路

228連假3天，交通部公路局預估南投縣清境農場、合歡山、日月潭有較多遊客，建議當天往返者、過夜遊客分流抵達；另外，若遇合歡山降雪，台14甲線翠峰至大禹嶺路段預警封閉。

交通部公路局中區養護工程分局今天透過新聞稿表示，228連假自2月28日至3月2日，仁愛鄉清境農場、合歡山、魚池鄉日月潭預估吸引眾多遊客，預估省道台14甲線清境及合歡山路段上午9時至下午3時易車多，當天往來遊客建議上午9時前抵達，住宿者下午3時後進入。

中區分局表示，日月潭也將吸引相當人潮，周邊道路台21線上午10時至下午4時易壅塞，當天往返遊客建議上午10時前抵達避開車潮，入住旅宿者可於下午4時後進入；提醒日月潭水社路段車多時易回堵，建議可在台21線九龍路口左轉台21甲線往伊達邵方向環潭遊憩。

中區分局提醒前往合歡山旅客，因海拔直上3000公尺以上，應加強保暖與評估自身狀況，且道路蜿蜒、停車空間有限，務必檢查車況並查詢路況、勿違規停車與疲勞駕駛；另外，逢合歡山雪季勤務期間，若降雪及路面結冰，台14甲線翠峰至大禹嶺將預警封閉。