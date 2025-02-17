台南以北18日低溫探13度 北海岸防較大雨勢

氣象署今天表示，本週2波冷氣團，首波明天影響，台南以北低溫探攝氏13、14度，基隆北海岸、大台北山區防較大雨勢；下一波冷氣團21日南下影響至24日，中部以北低溫探11度。

交通部中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，明天至19日清晨大陸冷氣團影響。基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區明天有短暫雨，並有局部較大雨勢發生，大台北平地、東半部地區有局部短暫雨，中部以北山區有零星短暫雨；19日宜蘭、花蓮地區易有局部較大雨勢，大台北為零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

張承傳表示，明天台南以北低溫約13、14度，其他地區約15、16度，白天北部、宜蘭約16至19度，其他地區21至23度；19日各地低溫可能會再降1度左右，白天冷氣團減弱，氣溫逐漸回升。

張承傳指出，20日各地溫度進一步回升，北部高溫約23度，中南部、東半部21至24度，北部地區、中部山區有零星降雨，東部有局部短暫雨。

不過，張承傳提到，下一波大陸冷氣團21日南下，各地再轉冷，預估冷氣團持續至24日，中部以北低溫11至13度，其他地區14、15度；這波降雨以迎風面為主，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，北部地區及中部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

張承傳提醒，若溫度和水氣能配合，明天3500公尺高山有零星降雪的機會；桃園至彰化沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖易有9至10級強陣風；19日至20日清晨，彰化至高雄地區易有局部低雲或霧，影響能見度。