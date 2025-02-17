河川嚴重汙染總長度減少近8成 環境部推4年20處加嚴管制

環境部指出，嚴重汙染河川的總長度從2002年的386.2公里大幅縮減至去年的74.6公里，減少近8成，嚴重汙染測站數也從66站降至7站，創歷史新低。環境部官員指出，7站裡有5處屬於畜牧廢水汙染，因此處理畜牧廢水是重中之重，將透過集中處理場轉廢為能，同時預計在未來4年推動20處水體畫設加嚴管制區，優先針對金屬超標及中重度汙染測站。

環境部水質保護司司長王嶽斌說，儘管環境負荷日趨嚴苛，但近年來透過公共下水道接管、現地水質淨化、總量管制加嚴、畜牧糞尿資源化等，讓各地河川整治見效，像是北部的南崁溪、南部的二仁溪及急水溪水質都有明顯改善。

他以台南二仁溪的支流三爺溪為例，除推動汙水下水道建設、操作既有3處水質改善現地設施，去年更透過環境部補助「虎尾寮水資源回收中心」擴建工程，強化汙染源截流，RPI從2002的嚴重汙染8.3改善至2024年的中度汙染5.1。此外，全國最大酪農區的台南柳營區八翁里，也由環境部補助設置「八翁里畜牧糞尿資源化處理中心」，回收畜牧廢水產出沼液及沼渣，灌溉狼尾草田，同時捕捉沼氣發電，除減少汙染排放，更助攻減碳與資源循環。

王嶽斌說，環境部從2015年推動水汙染總量管制，截至2024年，44條高汙染潛勢圳路已全數解除列管，全國77處監測點共執行516次監測，除重金屬（銅）汙染合格率達99%，也促進轉型，創造了金屬銅回收效益，並降低汙染風險跟處理成本。

他指出，目前還剩餘7站嚴重汙染測站，其中有5處是畜牧廢水造成的汙染，因此畜牧廢水汙染處理是重中之重，必須透過集中處理，將畜牧糞尿轉廢為能，包括雲林崙背鄉、麥寮鄉、台南柳營區、高雄內門區都是優先推動區域。

除此，環境部近期也啟動總量管制2.0，重點擺在RPI大於5的中重度汙染河川。王嶽斌說，預計在未來4年推動20處水體畫設加嚴管制區，今年優先鎖定老街溪、南崁溪、社子溪、新豐溪、新虎尾溪、急水溪、二仁溪、阿公店溪8條流域，優先針對重金屬超標、中重度汙染測站實施強化管制。

他說明，總量管制2.0重點為擴大管制對象跟多元化管制方式，包括增加BOD、氨氮等管制，並放寬總量定義，針對養豬業者管制許可跟展延也會審查違規紀錄，雨水道晴天汙水也是管理重點。

此外，環境部從3月起也將規範露營場應收集汙水，並設置建築物汙水處理設施，處理後排放水質應符合放流水標準。王嶽斌說，按裁罰準則可處3萬到300萬元，初犯則直接開罰約10萬元。