好「蕉」貴！台北果菜市場香蕉每公斤拍出166元 近年新高價

去年接連颱風重創國內香蕉產地，因為香蕉復耕時間至少8個月，加上今年冬天氣候持續寒冷，香蕉生長緩慢嚴重影響供應量，台北果菜市場本月14日平均交易價格每公斤166元，價格雖高，但不一定買得到，有香蕉攤販因為叫不到貨，周休四日，蕉農預估今年4月之後才會陸續恢復正常供應量。

台北果菜市場2月14日香蕉平均交易價格每公斤166元，創下有記錄以來歷年新高，中南部市場零售價每台斤也突破80元，民眾購買香蕉一根售價依大小不同，約20至30元，非常「蕉」貴。

今年冬天日夜溫差大，正是香蕉最好吃的時候，但香蕉交易價格創新高，有錢不一定買得到，雲林有水果攤販向批發商叫不到貨，只能停賣，也有專賣香蕉的攤販因為缺貨，只能周休4天，因為量實在不足，無法天天擺攤。

去年颱風重創香蕉產地，至今只能少量供應，中部蕉農的冷藏庫裡面僅有零星香蕉，供不應求，每天被追貨，蘇姓蕉農表示，香蕉復耕約需8至10個月，但今年冬天冷得時間較久，香蕉生長緩慢，原本預估元宵節過後就能恢復正常供應，現在可能要4月之後，甚至更慢，只是就算市場價格高，農民也難以獲利，「真的沒有香蕉可賣」。