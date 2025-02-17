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河川重度汙染7站創新低 環部計畫4年20處加嚴管制

中央社／ 台北17日電

環境部今天表示，去年河川測站，重度污染站降至歷史新低的7站；未來4年將會就推動20處水體劃設加嚴管制區，如畜牧業若違規偷排，將會縮減總飼養頭數上限。

環境部今天舉辦「總量管制2.0及環保露營」記者會。會中公布嚴重污染河川的總長度從民國91年的386.2公里，大幅縮減至去年的74.6公里，減少近8成；嚴重污染測站數也從66站降至歷史新低的7站。

環境部水質保護司長王嶽斌表示，據統計，91年營運中工廠約7.4萬家，去年已達9.2萬家，但透過公共下水道接管、現地水質淨化，另外如加嚴水中銅合格率、畜牧糞尿資源化等措施，如北部南崁溪、南部二仁溪、急水溪等水質都明顯改善。

王嶽斌指出，過去因農地重金屬污染，因此啟動總量管制1.0措施，直至去年10縣市、20處農地保護水體皆已達標，重金屬銅合格率達99.3%，後續環境部會持續監測。

王嶽斌說，13日已修訂「推動水污染總量管制作業規定」，啟動「總量管制2.0」措施，包含擴大適用對象、源頭削減及大型污染管制、盤查實際污染排放總量等。

王嶽斌表示，計畫在未來4年推動20處水體、計有30個測站劃設加嚴管制區，畜牧占比較多、另外也包含製造業放流水污染；已鎖定8條流域，將優先針對重金屬超標及中重度污染測站實施強化管制。

王嶽斌舉例，以去年7處仍達嚴重污染的測站為例，其中有5處是屬於畜牧廢水，因此會朝畜牧零廢棄的方向，推動設置集中處理廠，回收廢水並利用沼氣發電；另依各畜牧場設總頭數管制，若業者違規造成污染，後續就會縮減總飼養頭數上限。

水質 牧場 環境部 農地

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