10年後旅遊市場主力！穆斯林影響力擴大 台灣夜市能做哪些事？

穆斯林旅遊未來潛力看漲！根據觀光產業預測，全球穆斯林旅遊市場規模預計將從2023年的2565億美元，成長到2032年的4109億美元，新加坡研究機構Crescent Rating的數據也顯示，2024年上半年，國際穆斯林遊客人次約8000萬，預計到了2028年，將上看2.3億人次，成為各國觀光產業的一大商機。

並非單純宗教旅遊，專家：潛力無窮

不過，究竟什麼是穆斯林旅遊？根據《半島電視台》報導，這種旅遊型態主要是為了穆斯林設計，包括提供食物、祈禱設施、廁所內供洗淨用水的設施，以及確保旅遊環境不會涉及穆斯林禁忌的活動，例如酒精和賭博。

「穆斯林旅客與其他旅客一樣，渴望探索當地文化，但他們希望在不違背信仰需求的前提下享受這些體驗，這並非單純的宗教旅遊，」Crescent Rating執行長巴哈丁（Fazal Bahardeen）表示。

英國旅遊業者Halal Tourism Britain執行長泰勒（AbdulMaalik Tailor）則認為，穆斯林旅遊是一個尚未完全開發的潛力市場，「過去穆斯林旅客多以宗教朝聖或探親為主，但隨著年輕世代消費能力提升，他們的旅遊需求逐漸受到重視。」

中產階級和所得增加，提升旅遊需求

泰勒指出，全球穆斯林人口成長，是其中一個推力，而中產階級的崛起，與可支配所得增加，進一步拉抬旅遊需求。且隨著穆斯林影響力擴大，許多非穆斯林國家也積極行銷自身的「穆斯林友善旅遊資源」，藉此吸引更多不同背景的旅客。

Crescent Rating也預測，到了2034年，21到40歲的穆斯林中壯年族群將顯著增加，成為旅遊市場主力，這部分族群具備較高的經濟活動與旅遊意願。

巴哈丁回顧過去16年的業界經驗表示：「穆斯林旅遊從早期的小眾市場，發展到現在已經成為全球旅遊業重要的一環，整個產業的認知度、創新力及投資規模，都有了顯著進步。」

印尼、大馬並列穆斯林旅遊友善國家冠軍

許多國家已經開始重視這個趨勢，並提升國內的相關基礎設施，而根據去年5月，由Crescent Rating和信用卡公司MasterCard發布的「全球穆斯林旅遊指數（GMTI）」，東南亞再次成為全球穆斯林旅遊的領先地區，其中，印尼與馬來西亞在全球145個國家中並列第一，而新加坡則連續九年蟬聯非伊斯蘭合作組織旅遊目的地（non-OIC destinations）目的地的榜首。

MasterCard指出，印尼與馬來西亞在「入境便利性」與「旅遊基礎設施品質」方面，在穆斯林與非穆斯林旅客中都獲得高度評價。

GMTI至今已邁入第十年，這項指標是針對全球145個國家進行分析，並採用 「ACES」評分標準，也就是「易達性」（Access）、「溝通」（Communication）、「環境」（Environment）與「服務」（Services）四項指標進行評估。

2024年GMTI排行榜。圖擷自Crescent Rating官網

符合認證的食物、禱告室，是旅客核心需求

馬來西亞如何成為全球穆斯林旅的榜樣？馬來西亞觀光局台北辦事處處長哈翡之（Mr. Hafiz Hazin）向《遠見》表示，穆斯林旅客的核心需求之一，是「符合清真認證」的食物。

哈翡之指出，除了不能食用豬肉之外，穆斯林對雞肉和其他肉類的屠宰方式也有嚴格要求，必須符合伊斯蘭認證機構的屠宰標準。

此外，穆斯林旅客也嚴格遵守每日五次的禱告，因此旅行目的地「是否提供合適的禱告空間」，是非常重要的。

「對男性來說，禱告相對方便，只需找到乾淨的空間即可，但女性因為必須脫下頭巾和覆蓋物，則需要較為隱密的場所，」哈翡之說：「因此，設立簡單的男女分隔禱告室，可大幅提升穆斯林旅客的便利性，而不必投入大量資金建造清真寺。」

哈翡之表示，馬來西亞被評為全球穆斯林旅遊友善國家，其優勢不僅在於旅遊基礎建設完善，還因其多元種族社會，讓各穆斯林旅客能無縫體驗當地文化。例如，當地的購物中心、餐廳和公共設施，幾乎都配有清真食品與禱告室，甚至連華人和印度餐廳也有清真認證。此外，在齋戒月期間，旅客仍然可以順利參與齋戒，享受完整的旅遊體驗。

爭取成為穆斯林旅客中繼站

除此之外，哈翡之也指出，馬來西亞也正積極爭取來自紐西蘭和澳洲的穆斯林旅客，因為穆斯林有前往麥加朝聖的傳統，馬來西亞希望成為這些旅客的轉機樞紐。「許多朝聖者需要經過轉機前往麥加，而作為穆斯林國家的馬來西亞，具備提供清真飲食及穆斯林友善設施的優勢，因此希望吸引這些旅客在轉機期間，能順道來馬來西亞旅遊。」

他特別提及馬來西亞推出的「2026馬來西亞旅遊年」（VM2026），除了吸引穆斯林遊客，也計畫透過國際性活動，例如，音樂節、文化展覽及當地美食推廣，吸引來自中國、日本、韓國和台灣的旅客，希望透過不同的市場區隔策略，讓馬來西亞成為長途旅行中的理想中繼站，並提升旅遊體驗。

馬來西亞計畫透過國際性活動，如音樂節等，吸引不同國家的旅客到訪。遠見記者邱祐慶攝

台灣夜市可設「清真美食」認證攤位

哈翡之建議，台灣若想吸引穆斯林旅客，可透過兩種方式改善飲食選擇。第一，在夜市或熱門景點設立幾家經過清真認證的攤位，讓穆斯林遊客也能品嘗台灣特色小吃。第二，建立專門的「清真美食中心」，集中提供清真餐點，讓穆斯林旅客能安心享用。

此外，哈翡之也指出，國際速食連鎖店如摩斯漢堡、麥當勞、肯德基等，若能推出清真認證食品，也將吸引更多穆斯林消費者。

「全球穆斯林人口超過十億，若台灣能吸引其中1%的旅客，即可帶來可觀的經濟效益，台灣政府和觀光業者應思考如何透過配套措施，來提升穆斯林旅遊友善度，如提供清真食品與禱告空間，從而更有效打入這個潛力巨大的市場，」哈翡之說。

責任旅遊、推廣新興旅遊目的

但馬來西亞成為全球穆斯林旅遊友善國家，其實不只食物和禱告空間，還需要其他因素相輔相成，其中之一就是「責任旅遊」。

哈翡之指出，所謂「責任旅遊」（Responsible Tourism），就是鼓勵遊客在旅遊過程中減少對環境的影響。例如，旅遊業者會要求遊客將隨身攜帶的垃圾帶離景點，而非隨意丟棄，此外，他們也鼓勵遊客使用可重複使用的水瓶，以減少一次性塑膠的使用。

除了實際行動，馬來西亞也重視透過教育來強化永續旅遊的基礎。他們認為，環境保護意識應從基礎教育開始培養，讓當地居民與未來的旅遊業從業者，了解可持續發展的重要性。

另外，隨著全球各大城市面臨過度旅遊（overtourism）問題，馬來西亞也開始重新調整觀光策略，試圖將遊客從主要城市引導至更多新興旅遊目的地，以緩解旅遊負擔，並促進地方發展。

哈翡之說，馬來西亞觀光單位正在積極與當地業者合作，推動更多具潛力的景點，例如，登嘉樓（Terengganu）、柔佛（Johor）、砂拉越（Sarawak）和雪蘭莪（Selangor）等地，希望能吸引更多旅客，探索這些尚未被大量開發的旅遊熱點。「除了打造穆斯林旅遊友善國家，馬來西亞政府也希望減少過度旅遊帶來的環境與交通壓力，讓前來的遊客在探索馬來西亞時，能有更多元的選擇，進一步提升旅遊體驗。」

以上這些建議，值得有意搶食穆斯林旅遊大餅的台灣審慎思考。

（本文出自2025.02.16《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）