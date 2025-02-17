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醫：7成台灣人體重正常型肥胖 推薦快走、慢跑等

中央社／ 台北17日電

每天量體重身材不走鐘，但體重在標準範圍卻不一定等於健康，醫師提醒，以體脂率來看，台灣7成民眾是體重正常型肥胖，長期恐影響健康，推薦每週150分鐘快走、慢跑等中強度有氧運動。

嘉義基督教醫院家庭醫學科主治醫師安欣瑜近期在網路頻道播出的節目：破除肥胖、三高與代謝常見健康迷思，她說，世界衛生組織（WHO）對於肥胖的定義是脂肪在身體裡異常或過多累積，達到造成健康損害的程度，不僅要看體重，腰圍與體脂肪率也是關鍵。

安欣瑜表示，男性肥胖標準是腰圍大於90公分、體脂肪大於25%、女性肥胖標準是腰圍大於80公分、體脂肪大於30%。許多台灣人身體質量指數（BMI） 在標準範圍內、體重正常，但以體脂率來看，粗估多達7至8成台灣人患有「體重正常型肥胖」。

安欣瑜今天告訴中央社記者，門診經常遇到體重正常型肥胖的「泡芙人」，外觀不胖的女性，BMI值24（18.5至24.9之間為正常），結果體脂肪超過30%，除了與亞洲遺傳基因有關，高澱粉飲食、久坐也是兇手，再加上容易以錯誤方式減肥，造成台灣「泡芙人」偏多。

安欣瑜提醒，維持良好的腸道健康、促進代謝平衡與減少內臟脂肪累積，有助於降低三高及慢性病的風險。推薦「211餐盤法」，每餐應含半盤蔬菜、四分之一優質蛋白質，如魚、豆類、瘦肉、四分之一全穀類，避免過量攝取高果糖、高油脂食物，維持腸道健康與代謝平衡。

除了健康飲食習慣，規律運動與日常小活動也是燃脂關鍵。安欣瑜推薦每週150分鐘快走、慢跑等中強度有氧運動與2次肌力訓練，促進脂肪代謝，多走樓梯、打掃等日常非運動型產熱行為，也能幫助身體自然調節能量消耗，減少內臟脂肪囤積。

國立陽明交通大學生技醫療產業博士學位學程特聘教授蔡英傑表示，腸道菌群與代謝有關，腸道微生物影響營養吸收、脂肪儲存，調控體內發炎機制。近年研究發現「腸腦軸」與壓力、情緒及睡眠相關，當腸道菌群失衡導致焦慮、憂鬱，影響睡眠與自律神經，使代謝機能進一步失衡。

蔡英傑建議，除了維持良好健康生活習慣，可適量補充機能型益生菌，有助維持腸道菌群的穩定，在分解食物時會產生短鏈脂肪酸，促進脂肪代謝與消化吸收，穩定血糖、促進脂肪代謝，進一步降低體內慢性發炎風險。

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