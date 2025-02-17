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阿里山蒸汽火車賞櫻 阿里山賓館推粉紅浪漫櫻花房
林鐵及文資處阿里山花季推出「綻放舞櫻」主題遊程，阿里山森林遊樂區裡的阿里山賓館順勢推出櫻花季限定主題房、體驗懷舊日式和服，還可就近搭乘蒸汽火車穿梭櫻花林的愜意與浪漫，沐浴在粉紅夢幻花海。
阿里山賓館表示，六樓松亭在3月中旬開始櫻花盛開，其中備受矚目的「櫻后」，在日治時期由日人引進栽種於阿里山賓館舊事所前，樹齡約130歲為園區內最古老的櫻花樹，經樹醫診治後再現風華，而阿里山工作站前染井吉野櫻「櫻王」，樹齡超過100歲，每逢櫻花季都會率先開花，也因此被稱為櫻王與櫻后；園區內賞櫻熱點包括阿里山車站、沼平公園、櫻王、香林拱橋等等，搭乘阿里山百年蒸汽火車穿梭櫻花隧道，或欣賞櫻花搭配日出與雲海的美景，都是遊客們的人氣玩法，增添夢幻氛圍。
此外，想要捕捉櫻花鐵道經典畫面，還可以從阿里山派出所、往返沼平車站的鐵路沿線，沿線兩側的櫻花樹成為鐵道迷必拍的櫻花鐵道熱點；賓館周邊的櫻花、各式花種爭奇鬥艷的綻放，吸引許多遊客的目光，櫻花季期間入住櫻花主題房，即贈櫻花福袋內容包含櫻花設計系列商品，穿著日式和服拍照打卡，感受阿里山生氣蓬勃的粉紅浪漫與鐵道山林古典魅力。
阿里山賓館表示，現在起預訂阿里山賓館櫻花季限定套房、櫻花季主題房，將贈送價值4800元的櫻花福袋，以及免費的日式和服體驗，邀遊客沉浸在獨一無二的阿里山粉紅的奇幻旅程。
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