長榮全新豪經艙亮相「類商務艙」規格 航行減63噸碳排

長榮航空自1992年首度推出全球第一個經濟豪華艙（現已更名為豪華經濟艙），但過去波音787僅提供兩艙等服務，這次交付的全新波音787-9客機，提供皇璽桂冠艙、豪華經濟艙及經濟艙等三艙等，此外，為落實淨零碳排目標，本架新機飛渡返台時，以添加混合比率30％永續航空燃油（SAF）執飛，全程減擾約63000公斤（63噸）碳排。

長榮航空今在長榮航太第四號飛機修護廠舉辦「專注進化 從心出發 長榮航空第四大豪華經濟艙發表會」，由長榮航空總經理孫嘉明主持儀式，展示新設計的座椅。全新的豪華經濟艙導入波音787-9客機，將經濟艙升級，提升為「類比商務艙」規格。

孫嘉明表示，長榮航空作為全球第一家推出豪華經濟艙的航空公司，這次推出第四代豪經艙搭載波音787-9客機，將率先投入桃園-雅加達，未來也將投入慕尼黑、米蘭、直飛維也納及舊金山早班機等歐美長程航線。

第四代豪經艙座椅共設有28席座位，採2-3-2格局，前後椅距長達42英吋，為業界最寬敞椅距；椅背採搖籃式座椅傾斜技術，椅墊同步向前及向上滑動，以5英吋後傾實現等同於8英吋的舒適角度，讓旅客空間更顯充裕，座椅搭配目前業界最大的15.6吋全高清觸碰式螢幕及娛樂系統控制器，餐桌提供個人行動裝置放置架，座椅還搭配110V AC及USB複合式插座。

全新座椅設計強調更好的隱密性，增設頭靠兩側隱私隔板，搭配專屬閱讀燈。座椅的頭靠、扶手及腳靠皆採皮革包覆，扶手內側的大型收納空間、椅背螢幕下方儲物空間，方便旅客收納和取用隨身物品，並設專屬水瓶架。另靠走道座椅扶手設有輪椅無障礙功能。

豪經艙的客艙服務用品也展現高品質及環保理念，包含專用枕頭及雙面材質毛毯、獨家研發耳機、義大利百年品牌Guzzini合作打造的客製化餐具、竹纖維環保餐巾。